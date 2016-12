17. Artenschutzkonferenz erfolgreich in Johannisburg beendet

Erfolgreich für Haie, Rochen und Nautilus verlief die 17. Artenschutzkonferenz der 193 Länder, die das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) unterzeichnet haben. Eine ganze Reihe von Arten konnte in Schutzkategorien aufgenommen oder in höhere Schutzklassen eingestuft werden. Ganz besonders freut uns dies für Nautilus, für die DIVEMASTER zusammen mit seiner Autorin Heike Neumeister mit einem umfassenden Artikel noch eine auch in Amerika beachtete Kampagne gestartet hat.

Mehr Infos DIVEMASTER Nr. 87

Mehr zu diesem Thema: DIVEMASTER Nr. 87 >> Literaturliste zum Artikel: NAUTILUS - Leben und Überleben Zum Tod von Günter Stolberg "Stolli" Free PDF-Download: Stolli - Das letzte Interview mit dem Graf von Tamariu - Ausgabe DM87…

Diesen Beitrag posten