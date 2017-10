Kompendium Einsatztauchen

1 Wochevor

Der 9. Görlitzer Meridian-Naturfilmpreis ging dieses Jahr an Melanie und Jan Haft. Es ist der einzige Filmpreis in Deutschland, der das Gesamtwerk von Naturfilmern ehrt. Preisträger in der Vergangenheit waren u. a. Heinz Sielmann, Ernst Arendt & Hans Schweiger, Volker Arzt, Ranga Yogeshwar und Dirk Steffens. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert, die in unserem Fall großteils in die weitere Renaturierung eines Feuchtgebietes im bayrischen Isental fließen sollen.

Jan & Melanie verbrachten ein tolles Wochenende in Görlitz an der Neiße, wurden von Prof. Willi Xylander, dem Direktor des

Senckenberg Museums für Naturkunde, bei „Kaiserwetter“ durch die atemberaubend schöne Stadt geführt, inkl. Besichtigung der berühmten Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften. Nach dem Festakt wurde gefeiert. Mit dabei waren auch Tierfilmlegenden Ernst Arendt und Hans Schweiger, UW-Pionier Prof. Hans Fricke, die Redakteure Udo A. Zimmermann, Monika Seiffert und Ralf Fronz, das Verleger-Ehepaar Stephanie und Dr. Friedrich Naglschmid, der Görlitzer Bürgermeister Dr. Michael Wieler sowie Thomas Neumann, Dr. Christian Düker und weitere Mitglieder und Freunde des Fördervereins des Görlitzer Naturkundemuseums.

Taucher dürfen sich auf einen ganz besonderen Naturfilm freuen mit vielen UW-Szenen. Wir werden im DIVEMASTER und hier rechtzeitig die Sendezeiten veröffentlichen.

Gespensterkrabben gehören zu den besonders bizarren Bewohnern der norwegischen Fjorde. Was passiert, wenn sich zwei Gespensterkrabben (natürlich in Zeitlupe) über den Weg laufen? Unser Fjord-Film zeigt es. Vergangene Woche war Rohschnittabnahme mit Doclights GmbH, NDR Fernsehen, Arte und ORF Universum. Jetzt laufen die Arbeiten an Vertonung, Musikkomposition, Kommentar und Bildtechnik. Ende Oktober werden die Sendebänder bzw. Festplatten abgeliefert. Sobald Sendetermine fest stehen, geben wir diese hier bekannt.