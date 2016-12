DIVEMASTER Tipp: Die 10. Lange Nacht des Tauchens in Berlin



Bereits zum zehnten Mal findet das Tauchevent statt. Am 07. November 2015 öffnen sich ab 15:30 Uhr wieder die Tore des Hauses für Tauchinfos, Unterwasserfilme, Vorträge und Kleinkunst sowie Livemusik. DIVEMASTER ist mit einem Infostand und Gutscheinen bei der Tombola dabei.

Drei Etagen in Vorder- und Hinterhaus eines Fabrikgebäudes von der Jahrhundertwende bieten reichlich Platz für Infotainment rund ums Tauchen. Bei dieser Veranstaltung werden die vielseitigen Aspekte des Tauchens in Form von Filmvorführungen, Fachvorträgen und Informationsständen präsentiert. Ein Highlight in diesem Jahr ist der Kinofilm „INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR Volume 2„. Dieser präsentiert in sechs bildgewaltige Geschichten über das Meer und Menschen, die es nicht nur lieben, sondern auch schützen wollen.

Weitere Highlights sind die öffentliche Jurierung der eingereichten Beiträge zum Videowettbewerb für Action-Cams und ein Taucherflohmarkt.

Der Schutz von Gewässern und ein respektvoller Umgang mit ihnen ist für Taucher eine wichtige Angelegenheit, deshalb präsentieren wir auch wieder sehr informative Vorträge von Umweltschutzorganisationen wie Sea Shepherd, Sharkproject und Deepwave.

Taucher reisen gerne und einige haben den Unterwasser-Fotoapparat oder Kamera dabei. Spannende Filme und Multimedia Shows über die Unterwasserwelt der Bahamas, Lofoten, Mexiko, Neuseeland, über Wracktauchen in der Ostsee, aber auch der heimischen Seen werden zu sehen sein.

Abgerundet wird das umfangreiche Programm mit einer Fotoinstallation der Unterwasser-Kunst Gruppe PoolPosition. Diese beweisen sehr eindrucksvoll und bildgewaltig, dass Kunst und Wasser sehr wohl zusammen passen.

Darüber hinaus kann man sich an den zahlreichen Informationsständen über Ozeanschutz, Tauchreisen, Tauchbasen, Berliner Tauchvereine und Tauchshops informieren. Den musikalischen Abschluss des Abends übernimmt „DobBroMan“ (Trad. Blues,Country Slide Guitar) und läutet damit die legendäre Tombola ein (die Erlöse gehen zu Gunsten der KuFa Kids).

Weitere Eindrücke, Bilder und Projektbeschreibungen zur „Langen Nacht des Tauchens“ finden Sie auch auf der Homepage:

www.lange-nacht-des-tauchens.de und auf Facebook unter : https://www.facebook.com/langenacht.destauchens

Veranstaltungsort:

KULTURFABRIK Moabit

Lehrter Str. 35

10557 Berlin

Beginn: Samstag, 07.11.2015 um 15.30Uhr Verkehrsanbindung:

Berlin Hauptbahnhof + Bus 123 bis Kruppstraße oder M27 bis Quitzowstr. oder 15 Min. Fußweg

