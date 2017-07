Mermaids – Kleines Handbuch für Meerjungfrauen und Nixen

Juni 2017 – Nixen und Meerjungfrauen sind Wesen aus einer anderen Welt. Genau das verleiht ihnen den Reiz des Besonderen. Um sie ranken sich Geschichten und Märchen, Fabeln und Fantasien. Sie eignen sich für Filme wie Disney‘s Arielle und für Fernsehserien. Die eigene Fantasie kann sie gestalten in Schönheit, Eleganz und Würde, kann sie mit Wunderkräften ausstatten. Ja, man kann ihnen alles zuschreiben, was man selbst gerne könnte, wie man gerne aussehen und wie man sich selbst gerne sehen würde. Solche Wesen, weltweit als Mermaids bekannt, werden bewundert. Ehrlich, wer möchte das nicht?

So nimmt es nicht Wunder, dass viele Mädchen und auch Jungs nicht nur vom Mermaidsein träumen, sondern versuchen ihre Träume mit irdischen Mitteln wahrzumachen. Mermaiding ist nicht nur ein Augenblicksspleen sondern eine weltweite Bewegung.

Münchens Profi-Mermaid Daniela Rodler und die Illustratorin Stephanie Naglschmid haben dieses reich illustrierte Handbuch mit vielen Tipps und Hinweisen für angehende Meerjungfrauen und Meermänner geschaffen. Es ist ideal als Begleitbuch zu den vielfältig angebotenen Kursen, da es die Grundbedürfnisse der zukünftigen Mermaids aufgreift. „Du suchst die richtige Ausrüstung, willst wissen, wie man sich mit dem Fischschwanz sicher und elegant bewegt? Du möchtest gut aussehen, das richtige Make Up verwenden. Und Du möchtest natürlich allgemeine Infos zum Abtauchen und Luftanhalten. Schön wären auch Erinnerungsfotos vom Mermaiddasein, also brauchst Du Tipps für das Kameraposting und noch vieles mehr.“ Das alles ist in diesem Buch altersgerecht (ab sechs Jahre, nach oben offen, solange man sich jung fühlt) präsentiert und erklärt. Wer als Eltern dieses Handbuch durchblättert, wir schnell erkennen, dass Mermaiding eine umfassende Herausforderung an die ganze Persönlichkeit ist. Es lässt sich, ernsthaft betrieben, mit Kunstschwimmen, Kürpräsentationen in Eistanz oder Rollschuhlauf vergleichen. Wer sich dem Mermaiding widmet sucht sportliche Eleganz, Ausdrucksstärke und braucht dazu Selbstbewusstsein und Disziplin. Mermaid sein ist keine Kurzweilfantasie sondern dient bei richtiger Anleitung der ganzen Persönlichkeitsbildung junger Menschen. Dieses Handbuch ist ein idealer Begleiter für den Weg zur perfekten Mermaid, den Eltern ihren Kindern nicht vorenthalten sollten. Sie sollten dieses Buch aber auch selbst zur Hand nehmen, denn dann können sie die Träume und Fantasien angehender Mermaids besser nachvollziehen und zeigen zudem Interesse an deren besonderen Begabungen. Den richtigen Weg zu einem anerkannten Kurs oder zu Mermaidfotografen findet man in einer umfangreichen Anbieterliste im Anhang.

Daniela Rodler, Stephanie Naglschmid: Mermaid – Kleines Handbuch für Meerjungfrauen und Nixen. Verlag Stephanie Naglschmid Stuttgart, 1. Auflage 2017,

96 Seiten, 29,7 x 0,8 x 21,0 cm, zahlreiche farbige Illustr., kart.,

EUR 14,90 (D) Keine Fremdwerbung.

ISBN 978-3-89594-935-7

Bezug im Buchhandel, bei Mermaidakademien und direkt über www.naglschmid.de/mermaids/