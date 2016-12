Übernahmeverhandlungen für Aqua Lung / Air Liquide

Montagu Private Equity („Montagu“), eines der führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen, gab bereits am 4. Oktober bekannt, in exklusive Verhandlungen mit Air Liquide über die mögliche Übernahme von Aqua Lung („das Unternehmen“) einzutreten. Das Unternehmen gehört zu den wichtigsten Akteuren in der Entwicklung und Herstellung von Tauch- und Wassersportausrüstung für den privaten und professionellen Einsatz.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1946 unter dem Namen La Spirotechnique von Jacques Cousteau sowie Emile Gagnan und Air Liquide gegründet. Aqua Lung entwickelt und produziert eine breite Palette von Tauchequipment (s Testberichte der neuen Tauchcomputerserie im DIVEMASTER 90) sowohl für den Freizeitgebrauch als auch den professionellen Einsatz. Unter den Markennamen Aqua Lung und Apeks erlangte das Unternehmen weltweite Anerkennung. Es folgte die erfolgreiche Erschließung weiterer Märkte für Wassersport (u.a. Freitauchen, Schnorcheln, Fitness und Schwimmwettbewerbe).

Mit einer starken Präsenz in Europa, den USA und in mehr als 90 weiteren Ländern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2015 mit 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 200 Mio. EUR.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Vereinbarung zwischen den Parteien sowie den üblichen Bestimmungen und Vorschriften.

Montagu wurde exklusiv durch Lazard und Weil Gotshal beraten.

