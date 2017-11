UNDER THE ICE – Ein spannender Blog

UNDER THE ICE ist eine Zusammenarbeit zwischen Kirsten Carlson und Michelle Schwengel-Regala. Sie sind 2017 die Stipendiaten des Antarktischen Künstler- und Schriftstellerprogramms der National Science Foundation (NSF).

Dieser Blog enthält spannende Beiträge, die von den beiden in der Zeit von Oktober bis November im McMurdo Sound in der Antarktis veröffentlicht wurden und ständig aktualisiert werden.

Kirsten Carlson lebt in Hawaii und arbeitet als Visual Science Communicator. Sie arbeitet mit Wissenschaftlern, Pädagogen und Kinderbuchverlagen zusammen, um Produkte über Illustration, Design und Erzählung zu schaffen, die ein vielfältiges Publikum dazu anregen, sich durch Wissenschaft und Kunst mit der Natur zu verbinden. Mehr über ihre Arbeit und Projekte erfahren Sie auf ihrer Website (www.fathomitstudios.com) und in der virtuellen Fachzeitschrift (www.artsyfishy.com). (Foto: Archiv Kirsten Carlsen)

Michelle Schwengel-Regala ist eine Künstlerin ebenfalls in Hawaii lebend, die sich auf Silberstiftzeichnungen und Textilkunst spezialisiert hat. 15 Jahre lang war sie als Museumsmitarbeiterin und freiberufliche wissenschaftliche Illustratorin tätig und ihre aktuelle Arbeit erzählt weiterhin Geschichten aus der Wissenschaft.