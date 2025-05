Eine neue Zeit beginnt

Zum 1. Juli 2025 wird die JAHR Artopé Media GmbH & Co. KG den DIVEMASTER übernehmen – ein Unternehmen, das den Tauchjournalismus mit großer Leidenschaft und Erfahrung lebt und das die Zukunft des Magazins in seinem Sinne weiterführen wird.

Nach vielen Jahren, in denen Sie als werte Leser den DIVEMASTER begleitet haben, ist es an der Zeit, das Ruder zu übergeben.

