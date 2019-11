111 Gründe Tauchen zu gehen – Buch

Eine Liebeserklärung an die Unterwasserwelt

Nun, wer schon Tauchen gelernt und in und

mit der Welt unter Wasser auch Erfahrungen

gesammelt hat, der wird wissen wollen, ob

trotz der hohen Zahl von 111 Gründen auch

die eigenen dabei sind. Körper und Geist –

Unter der Oberfläche – Natur erleben – Die

soziale Komponente – Die Welt bereisen

– Bestens ausgerüstet – Die ultimative Erholung

– Ausbildung – Regeln und Grenzen,

das sind die acht Hauptkriterien, denen

die Autorin ihre begründeten, manchmal

Lebenshilfen gleichenden 111 Bekenntnisse

zum Tauchen zugeordnet hat. In zwei eingeschobenen Farbbögen sind über vierzig der Gründe motivisch und farbenfroh bebildert.

Und wieder gilt, wer schon taucht, wird beim Durchblättern nach Bekanntem suchen.

Und weil man Vieles finden wird, wird man diese Liebeserklärung, nach der Tauchen die

großartigste Art und Weise ist seine Zeit zu verbringen, an all jene weiterreichen und

verschenken, die man gerne beim Tauchen treffen würde. Eine leichte, lockere aber

zielorentierte Lektüre, die einfühlsam erklärt, dass, wer nicht taucht, viel versäumt.

Bettina Winert: 111 GRÜNDE TAUCHEN ZU GEHEN.

Eine Liebeserklärung an die Unterwasserwelt.

Schwarzkopf&Sschwarzkopf Verlag, Berlin

2019. Softcover, 236 Seiten, Illustrationen und zwei

Farbbögen mit begleitenden Motiven und UW-Aufnahmen,

13,2 x 2,2 x 20 cm. Keine Fremdwerbung,

14,99 € ISBN: 978-3862657933

Buchbesprechung divemaster #102