Alonissos – Insel der Amphoren

Amphoren sind die stillen Zeugen antiker Wirtschaftgeschichte und unbedingt eine nähere Betrachtung wert. Dr. Florian Huber fasst für divemaster die wichtigsten Erkenntnisse über diese Tongefäße zusammen.

Der griechische Fischer Dimitris Mavrikis

staunte nicht schlecht, als er 1985 unzählige

Amphoren am Grund des Meeres vor

Alonissos, der drittgrößten Insel der Nördlichen

Sporaden, erblickte. Dass er nichts anderes als eine

archäologische Sensation entdeckt hatte, war ihm an

diesem sonnigen Tag sicher nicht bewusst. Seit rund

2400 Jahren schlummerte das Schiffswrack mit einer

gigantischen Ladung Weinamphoren vergessen auf

dem sanft abfallenden Boden des Ägäischen Meeres.

Es gewährt uns heute einen einzigartigen Einblick in

die antike Schifffahrt und den intensiven Weinhandel

der frühen Griechen. Seit kurzem ist das Wrack ein

unterwasserarchäologischer Park und darf betaucht

werden.

ALLGEGENWÄRTIGE WEINGÄRTEN

Zu keiner anderen Zeit und in keiner anderen Kultur

spielte Wein eine wichtigere Rolle als im antiken Griechenland.

Er war ein Geschenk des Gottes Dionysos,

Grundnahrungsmittel, religiöse Opfergabe, wichtiges

Handelsgut und Medizin. Er verlieh Soldaten Mut, befreite

die Menschen von Alltagssorgen und inspirierte

Dichter und Denker. Die Helden der Ilias und der

Odyssee hielten den Weinbecher vermutlich öfters in der Hand als ihre

tödlichen Waffen…

