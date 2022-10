Alonissos – Reiseerlebnis

Jahrtausende alte Geschichte, mystische Schiffswracks und den größten Meeresschutzpark Europas – all das gibt es rund um die griechische Insel Alonissos zu entdecken. Ein Reisetipp von Timo Dersch.

Ehrfürchtig und still geht es auf dem Tauchboot

zu. Es sind die letzten Minuten vor dem

Tauchgang. Ein großer Schritt, dann folgt der

„Anflug“ hinab zum Amphorenhaufen. Bereits

nach ein paar Metern zeichnet er sich schemenhaft

im schwummrigen Licht ab, je weiter man hinab

sinkt, desto deutlicher wird das gigantische Ausmaß:

„Das müssen tausende sein“, denkt man sich,

während man langsam den Sinkflug mit ein wenig

Luft im BCD abbremst. Gerade noch hatte Tauchguide

Dias Menis zur Vorsicht gemahnt: „Ja nichts

anfassen und immer zwei Meter Abstand zu den

Amphoren halten.“ Das wird hier sogar überwacht.

An jeder Ecke des Haufens stehen UnterwasserÜberwachungskameras.

Das macht den Tauchgang irgendwie noch mystischer.

Ob die wohl funktionieren?

„Oh ja“, wird Menis später sagen, „die Küstenwache

beobachtet ganz genau was wir hier unten

treiben.“ Das Konzept scheint zu funktionieren. Es

überrascht, wie wenig Scherben und wie viele komplett

intakte Amphoren hier aufgebahrt in ihrer Ruhestätte

auf 22 Metern Tiefe liegen. Im Briefing hatte

Menis gerade noch erklärt, wie man die zwei…

