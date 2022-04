APNOETAUCHEN- GRUNDLAGEN –

TRAININGSTIPPS – PRAXIS

Wohl keine Art des Tauchens ist klimaneutraler

als das Apnoetauchen. Dabei sind die Beweggründe Apnoe zu Tauchen entweder sportlicher Natur um Leistung zu zeigen, sich mit Anderen zu messen oder sich die Welt unter Wasser mit einem Atemzug zu erschließen.

Um dies perfekt und ohne Gefährdung zu tun, bedarf es einiger tauchsportspezifischer Grundlagen, einer zweckorientierten Ausrüstung und natürlich auch eines gezielten Trainings. Zu all diesen Punkten bietet diese völlig neu überarbeitete und wieder reich, hauptsächlich mit Fotos von Timo Dersch bebilderte, sechste Auflage

von Apnoetauchen kompetente Informationen.

Dagmar Andres-Brümmer, die bisherige Alleinautorin,

die selbst zwölf Deutsche Rekorde

und mehrere Deutsche Meistertitel errungen

hat, arbeitet inzwischen als Apnoetrainerin

und Leiterin des Ressorts Apnoe-Wettkampf

des VDST e.V.. Neu im Autorinnenteam ist

Jennifer Wendland, die derzeit erfolgreichste

deutsche Freitaucherin mit einem Weltrekord

in der Disziplin Bifins, zwei Weltmeistertiteln

und über 25 Deutschen Tieftauchrekorden. Als

Freitauchausbilderin gibt Jennifer Wendland

zudem regelmäßig Kurse für fortgeschrittene

Freitaucher und Athleten. Basierend auf diesen

langjährigen und internationalen Erfahrungen

in allen Bereichen des Freitauchens ist hier ein

Lehrbuch entstanden, das in zwölf Hauptkapiteln

alle Aspekte für ein erfolgreiches und sicheres

Apnoetauchen erfasst.

Nach einer kurzen Einleitung, die notwendige

persönlichen Voraussetzungen für das Apnoetauchen

umreißt, die verschiedenen Disziplinen

in diesem Sport erläutert und einen Überblick

über seine historische Entwicklung gibt, wenden

sich die Autorinnen ausführlich der erforderlichen

Ausrüstung zu. Sie erklären wo erforderlich

Funktion und Vor- und Nachteile der angebotenen

Varianten.

Die folgenden Kapitel Lunge und Atmung,

Physiologie des Apnoetauchens erklären die

Abläufe in unserem Körper in Zusammenhang

mit dieser Sportart und machen das wichtige

Kapitel Risiken und Sicherheit zur umsichtigen

Entwicklung der eigenen Leistungsfähigkeit.

Diese zu steigern ist das Ziel der richtigen

Atemtechniken und der Vorbereitungen auf das

Tauchen. In all diesen Kapiteln geben die Autorinnen

wichtige Hinweise aus den eigenen

Apnoeerfahrungen. Bei den Disziplinen Zeittauchen

(Statik), Streckentauchen (Dynamik)

und Tieftauchen werden die Besonderheiten der

jeweiligen Disziplinen detailliert angesprochen

und mit Praxistipps belegt. Dabei geht es nicht

um reine Wettkampfhinweise sondern um das

Ziel einer langen Tauchzeit, einer erwünschten

Tiefenerweiterung und dabei auch noch eine

längere Strecke zum Beispiel zu Beobachtung

von Meerestieren zurückzulegen. Dies auch

fotografisch zu dokumentieren umreißt Timo

Dersch in einem kurzen Beitrag. Wichtiger Abschluss

des Buches aber sind die erfolgreich erprobten

kurzen Trainingstabellen, die je nach

Leistungsstand variiert werden können.

Hilfreiches Beiprogramm sind die Adresslisten,

weitere Literaturangaben, ein ausführliches

Sachregierter und ein klares Inhaltsverzeichnis.

Dieses Apnoelehrbuch ist als Standardwerk eine

wertvolle Anleitung für Einsteiger und ein Ratgeber

für Fortgeschrittene.

Dagmar Andres-Brümmer, Jennifer Wendland, Timo

Dersch: Apnoetauchen – Grundlagen, Trainingstipps,

Praxis. Delius Klasing Verlag Bielefeld.6. überarbeitete

Auflage 2022, Einklappcover, 176 Seiten,

16,6 x1.4 x 24,0 cm. Keine Fremdwerbung, € 18,00.

ISBN 978-3667119889