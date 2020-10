Aqua FI (nder) Internet unter Wasser

Von Tessen von Glasow

Unter Wasser über das Internet kommunizieren? Davon träumen viele. Ein Team aus Saudi-Arabien hat eine Idee, wie das tatsächlich klappen könnte.

Unterwasserkommunikation ist ein Thema seit es Taucher gibt. Über verschiedene

Stationen mit Leinenzugzeichen, Kommunikation über Kabelsysteme (insbesondere

für die Helmtaucher) ist heute der Wunsch nach einer Möglichkeit die vielen

Smartdevices auch unter Wasser mit dem Internet in Verbindung zu bringen, immer

größer geworden.

Dies ist nur mehr über eine drahtlose Verbindung realisierbar, allerdings gab es dabei bisher sehr große Einschränkungen, insbesondere was die Datenrate und die Entfernung zu der Übertragungseinheit angeht. Denn egal welche Technologie unter Wasser eingesetzt

wird, es ist immer eine „Übergabestation“ an der Grenzfläche Wasser-Luft notwendig.

Ein Team von insgesamt neun internationalen Wissenschaftlern um Professor

Dr. Basam Shihada von der King Abdullah University of Science and Technology in

Saudi-Arabien (KAUST) hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und eine Studie

für ein drahtloses Unterwassersystem vorgelegt. Dieses trägt den Namen „Aqua-Fi“.

Finanziert wurde die Arbeit vom Red Sea Research Center…

