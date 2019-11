Aurelia – Ohrenqualle

Am 13. August 2014 hatte der Wind unzählige „Ohrenquallen“ Aurelia aurita im Hafenbecken von Eckernförde zusammengetrieben. Viele dieser Quallen wiesen drei bis sieben Geschlechtsorgane auf anstelle der üblichen vier. Die Zahl anderer regulär vierzählig auftretender Organe (Subgenitalhöhlen, Radiärkanäle, Mundarme) war bei diesen Individuen jeweils in gleicher Weise verändert, ihre Tetraradiär-Symmetrie war also tiefgreifend im Sinne einer Missbildung gestört. In den Folgejahren 2015 und 2016 wurden die gleichen Erscheinungen an zahlreichen Ohrenquallen entlang der Ostseeküste von Eckernförde bis Schleimünde und in der Schlei vor Maasholm festgestellt. Ähnliche Anomalien wurden aktuell vor der Mecklenburger Küste und in den 1990‘ Jahren im Schwarzen Meer und Japanischen Meer beobachtet.

Literaturliste:

