Ein Alex-Martin-Thriller (Band 3)

Ein besonderer Tipp ist der neue und dritte Band von Ute Bareiss um den Hauptprotagonisten und Meeresbiologen Alex Martin. Die Figur des Meeresbiologen hat die Autorin behutsam in jedem Band weiter entwickelt (s.DIVEMASTER Nr. 86) Ein Charakter, der sehr lebendig, symphatisch und

authentisch wirkt, ebenso wie die anderen Protagonisten aus den letzten Bänden, die sich zum Teil wieder einfinden um Alex Martin bei einem

Problem zu helfen, bei dem er erneut sein Leben aufs Spiel setzen muss. Dabei greift Ute Bareiss aktuelle Themen im Meeres- und Umweltschutz auf und mischt sie hochexplosiv mit Weltverschwörungsszenarien, persönlichen Schicksalen und – ganz in unserem Sinn – mit herrlichen Schilderungen von Bootstouren und Tauchgängen im Roten Meer. Die Erzählweise von Ute Bareiss ist wunderbar klar und dennoch detailfreudig, welche einen die Umgebung mit allen Sinnen wahrnehmen lässt und den Leser direkt ins Geschehen versetzt. Ein actionreicher und spannungsgeladener Thriller um eine Weltverbesserer-Sekte, Delfine, die als Waffen eingesetzt werden, und eine Behörde mit düsteren Geheimnissen. Über der sudanesischen Wüste verschwindet ein Flugzeug mit einer tödlichen Ladung vom Radar. In Europa werden Wissenschaftler entführt. Weltweit häufen sich mysteriöse Ereignisse. Als im Roten Meer nach einer Terrorankündigung verstümmelte Delfine auftauchen, wird der Meeresbiologe Alex Martin zu einer verdeckt ermittelnden Spezialeinheit hinzugezogen.

Fazit: Spannend und unterhaltsam bis zum Schluß. Unser Weihnachtstipp!

Ute Bareiss:

• Roter Ozean: Im Fahrwasser der Macht. Ein Alex-Martin-Thriller (Band 1) 2016

• Weisses Gold: Im Sog der Gier. Ein Alex-Martin-Thriller (Band 2)2016

• Blauer Tod: Im Netz des Terrors. Ein Alex-Martin-Thriller (Band 3)2018

Broschur und E-Book Kieselsteiner Verlag. Alle Broschur und E-Book. Keine Fremdwerbung. Broschur und E-Book, Kieselsteiner Verlag 2018.521 Seiten, Taschenbuch keine Fremdwerbung.

Bd 3 ISBN 078-3-945313-95-4 Euro 11,90