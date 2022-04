DIE KISTE: TAUCHABENTEUER IM

VIERWALDSTÄTTERSEE

Die Älteren werden sie noch kennen, die

Klubabende und die gemütlichen Treffen nach

dem Training in der Kneipe neben dem Bad.

Da wurden gemeinsame Tauchgänge und

-ausflüge, Wochenendtripps und Clubfahrten

geplant und es wurden Geschichten erzählt;

Geschichten von Tauchgängen, Tierbegegnungen

und von besonderen Taucherlebnissen. Es

wurde von großen Schätzen und spannenden

Tauchabenteuern geträumt. Ich muss gestehen,

ich mag diese Geschichten und Erzählungen.

Martin C. Wright erzählt sie, diese Geschichten.

Genauer, er erzählt vom Taucheralltag seines

Clubs und seiner Clubkameraden vom Luzerner

Club Neptun. Und er erzählt das besondere

Tauchabenteuer, das sie erlebt haben. Der Titel

verrät, dass dabei eine Kiste eine Rolle spielt.

Und mehr von der Geschichte, die sich für

alle Beteiligten zu einem richtigen Abenteuer

entwickelt, sei auch in dieser Besprechung

nicht verraten. Verraten sei aber, dass viel

Taucher Know How in der Geschichte steckt,

Nun haben zwar die meisten Tauchclubs, wie

auch meiner, kein eigenes Boot und auch nicht

soviele Tauchgewässer um sich herum wie die

Luzerner, aber bei den Tauchgängen und den

Empfindungen der Beteiligten erkennt man

schmunzelnd viele Gemeinsamkeiten. Und

die meisten von uns hatten wohl auch nicht

das Glück, dass sich alles wie bei den Neptuns

Tauchern zu einer spannenden Geschichte

entwickelt. Eines noch vorweg, die Luzerner

sind Kaltwasser- und Technische Taucher.

Obwohl er weltweit getaucht hat, oder gerade

deshalb ist auch der Autor am liebsten in

seinem Heimatgewässer dem Vierwaldstättersee

unterwegs. Darum sind seine Tauchberichte

authentisch, seine Erzählungen spannend bis

zur letzten Seite. Man kann nur empfehlen:

Einfach entspannen und genießen, denn solche

Geschichten sind selten, werden noch seltener

erzählt und sind doch als Abenteuer vor der

Haustür immer in Erlebnisnähe.

Martin C. Wright: Die Kiste. – Tauchabenteuer im

Vierwaldstättersee. g München. 2021. Hardcover,

240 reich bebilderte Seiten, 20,9 x 2,7 x 25,9 cm.

35,00 Euro, keine Fremdwerbung,

ISBN 979-8407961550