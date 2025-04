divemaster Nr. 124

Titelbild: Franco Banfi

ab 15.April.2025 im Handel erhältlich

EDITORIAL

»VERÄNDERUNG«

Veränderung ist die Natur des Tauchens. Sie sucht den ersten Schritt und dann den nächsten. Das macht das Tauchen so besonders, denn kaum ein anderer Sport bietet so viele Möglichkeiten, neue Wege zu gehen. Die ersten Inspirationen dieses Jahres fanden sich bereits auf der boot-Messe – der

traditionelle Auftakt des Tauchkalenders. Hannelore Brandt hat sich für divemaster ins Getümmel gestürzt, um die spannendsten

Ausstellungs- und Messe-Neuigkeiten zu entdecken.

Uli Kunz berichtet von seiner Exkursion nach Grönland gemeinsam mit Dr. Florian

Huber über die einzigartige Gesteinsbildung riesiger Meeressäulen – deren Geheimnis an

dieser Stelle noch nicht verraten werden soll. Veränderung erwächst aus den spannendsten Zusammenhängen und überrascht selbst Experten stets aufs Neue.

Veränderung zeigt sich auch in der Schönheit vergangener Dinge. Erhard Schulz widmet

sich dieser Faszination in seinem Beitrag zu Flugzeugswracks unter Wasser. Vom kleinen

Sportflugzeug bis zu großen Militärmaschinen stellt er sechs einzigartige Tauchspots

vor, welche die Geschichte unter Wasser lebendig werden lassen.

Von einer Veränderung ganz anderer Größenordnung berichtet Timo Dersch: dem Entstehen eines neuen Lavafelds vor der Vulkaninsel La Palma. Sein biologischer

Expeditionsbericht gibt einen außergewöhnlichen Einblick in das Zusammenspiel

makrogeologischer Ereignisse und der sofort einsetzenden Besiedlung durch die Natur.

Auch die Artenvielfalt im Süßwasser zeigt eindrucksvoll, wie sich Lebensräume verändern.

Herbert Frei berichtet über exotische Fische fernab der Ozeane. Die bemerkenswertesten

Vertreter hat er für Sie zusammengestellt. Veränderung betrifft auch die Ausbildung.

Harald Hois begleitete für divemaster eine Einsatzübung der Wasserwacht des Deutschen

Roten Kreuzes am Sundhäuser See. Wenn Rettungsschwimmer und Boote an ihre Grenzen stoßen, sind sie gefragt: Rettungstaucher, die sich ständig neuen Herausforderungen

stellen und ihre Methoden stetig verbessern müssen.

Einen Sprung ins kalte Wasser wagten die Taucher der Tauchinsel Göppingen, als sie

sich in den kalten Februartagen zur Eistauch-Expedition an den Lech in Tirol aufmachten.

divemaster hat sie begleitet und einen Blick auf ihr Abenteuer in die mystische Unterwasserwelt eines zugefrorenen Bergsees geworfen.

Kunst lebt und vor allem erzählt sie eine Geschichte: Stephanie Naglschmid wirkt

seit mehr als drei Jahrzenten zentral in der Illustration des Tauchsports und ihre Bilder

haben darüber hinaus Tausende Betrachter weltweit inspiriert.

Mit dieser Ausgabe von divemaster möchten wir Sie für Veränderung begeistern und dazu

inspirieren, den nächsten – oder vielleicht auch den ersten – Schritt zu wagen. In diesem

Sinne wünschen wir Ihnen einen tollen Verlauf Ihrer Taucherlebnisse 2025!

Herzlichst Ihr

Dr. Friedrich Naglschmid