DIVEMASTER Heft Nr. 98

„Von Höhlen, Riffen und dem Hai in Dir“. Höhlen, wie alles Dunkle und Verborgene, wecken in uns ja eine tiefe Begeisterung. Doch Licht ist nicht die einzige Herausforderung beim Höhlentauchen. Gasmanagement und Beherrschung der Techtauchtechniken, wie des Rebreathers, gehören ebenso dazu wie eine exakte Vorplanung. Für IYOR, das Internationale Jahr des Riffs haben wir zwei Beiträge herausgegriffen „Meeresschutz – ein Gewinn für Mensch und Natur“ am Beispiel der Insel Selayar in Indonesien und ein „Korallenzuchtprojekt“. Und falls Sie den Hai in sich entdecken möchten, lesen Sie den nicht immer einfachen evolutionären Weg „von den Kiemenbögen der Haie zu unserem Innenohr“.

Titelbild: Fotograf Alex Tattersall

Dr. Ortwin Khan zeigt in seinem Beitrag „Lichter in der Dunkelheit“ wie man dunkle Zeugen der Vergangenheit ins rechte Licht setzt.

Sabine Kerkau schildert ihre Arbeit als Sicherheitstaucherin und UW-Fotodokumentatorin bei den Weltrekordversuchen von Peter Colat unter dem Eis des Weissensees. Hier geht es um die Anforderungen an die Sicherheitstaucher, die neben besten Kenntnissen im Eistauchen, exaktes Timing und trotz umfassender Gerätschaft wie beim Höhlentauchen, auch eine hohe Mobilität unter Wasser bedeuten.

Seine Mobilität unter Wasser hat Konrad Zepter, Initiator und Organisator des Stuttgarter Rebreather Stammtischs (in Facebook unter „Stuttgarter Rebreather Stammtisch“) mit dem SUEX XJ VR erweitert. In seinem Erfahrungsbericht begründet er seine Entscheidung für dieses Scootermodell und schildert seine ersten Erfahrungen.

Der Erweiterung ihrer taucherischen Möglichkeiten hat sich auch Hannelore Brandt, erfahrene ***DTG-Tauchlehrerin zugewandt und einen „Rebreather Schnuppertauchgang mit dem rEvo III Mini“ absolviert. Ihre Eindrücke hat sie für alle zusammengefasst, die sich ebenfalls mit dem Gedanken tragen, sich taucherisch neue Welten zu erschließen.

Für alle, die das Optimum spannender UWErlebnisse nicht mit Tauchgeräten, sondern mit einem Atemzug erreichen wollen, stellt Nik Linder in seiner Serie „Apnoetauchequipment – Anzüge, Lanyards und Apnoetauchcomputer“ vor und gibt Ihnen wieder wertvolle Anschaffungs- und Anwendungstipps. Dazu liefert er auf unserem TV-Kanal und auf Youtube ergänzende Videoclips.

Dass Geräte in verschiedensten Tauchdisziplinen eingesetzt werden können, zeigt sich am Beispiel des neuen Garmin Descent Mk1, auf den Nik Linder als Apnoedecomputer hinweist und den Tessen von Glasow für Gerätetaucher neben dem Aqualung i100 ausführlich für DIVEMASTER getestet und seine Eindrücke für Sie in seinem „Tauchcomputertest“ zusammengefasst hat.

Mit seinem Testbericht und der Besprechung des „Sealife-Fotosystems“ rundet Herbert Frei die ausführlichen Equipmentvorstellungen in dieser Ausgabe des DIVEMASTERs ab.

Für IYOR, das Internationale Jahr des Riffs haben wir zwei Beiträge herausgegriffen. Werner Fiedler beschreibt mit „Meeresschutz – ein Gewinn für Mensch und Natur“ am Beispiel der Insel Selayar in Indonesien eine Entwicklung, die er seit mehr als 15 Jahren, vor und nach der Einrichtung eines Meeresschutzgebietes, verfolgen konnte.

Maria Krell stellt ein „Korallenzuchtprojekt von Frederic Cadera“ vor, bei dem aus der Aquarienhaltung schon längst bekannte Zuchtmethoden eingesetzt wurden, um Grundlagen für den ersetzenden Aufbau eines vom El Niño zerstörten Riffes im Meer vor einer Malediven-Insel zu schaffen. Das Besondere dabei war auch die aktive Mithilfe von

Urlaubstauchern.

Nicht nur klimatische Probleme zerstören Ökosysteme, sondern auch die Abfälle von Plastik. Stephanie Naglschmid hat in der Klappseite dieser Ausgabe das Thema Plastikmüll aufgegriffen und ein Grafic Learnig Poster zusammengestellt.

PD Dr. Daniela Rodler – vielen im Tauchsport durch ihre Mermaidaktivitäten (DIVEMASTER Nr. 80, 93 und Kleines Handbuch für Mermaids) bekannt – möchte in ihrem Ausflug in die Evolution dazu beitragen, dass Sie den Hai in sich entdecken. In

ihrem eigentlichen Berufsfeld Tieranatomie, schildert Mermaid Daniela den nicht immer einfachen evolutionären Weg „von den Kiemenbögen der Haie zu unserem Innenohr“.

Klappseite: Grafic Learning

Kunststoffe und Plastik – Flucht und Segen

(Grafik: S.Naglschmid/ILVA)

