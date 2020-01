Geheimnisvolles Meer – Buch

GEHEIMNISVOLLES MEER

Unglaublich, gefährlich, atemberaubend

Wer seine Kinder oder Enkel in die Welt des Wissens, der Neugierde und des Entdeckens einführen will, kann gar nicht früh genug damit anfangen. Zuwendung und gemeinsames Tun sind noch immer der Schlüssel zum Erfolg. Die richtigen

Bücher können dabei neben der Natur die besten Erlebniswelten bieten. Aus ihnen kann man vorlesen, in ihnen kann man Bilder anschauen und erklären bis die Kinder selber zu lesen beginnen und das bisher Vorgelesene jetzt stolz selbst entdecken. Wer solchen Kindern, das Meer, seine Bedeutung,

seine Lebewesen, seine Regionen, seine Strände und seine Geschichten nahebringen

will, hat mit „Geheimnisvolles Meer“ aus der Serie Compact Kids das Richtige gewählt.

Karolin Küntzel, Franco Tempesta: Geheimnisvolles Meer.Unglaublich, gefährlich,

atemberaubend. Compact Verlag München 2016. Hardcover,

128 Seiten, vielseitiges Bild und Dokumentationsmaterial,

22 x 1,7 x 28,7 cm. 14,99 Euro, ISBN: 978-3817415915