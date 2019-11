Gombessa – Laurent Ballesta

Das Ziel der Gombessa V Expedition war es, die wenig bekannten Gebiete im Mittelmeer zu untersuchen, zu fotografieren und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da diese Biodiversitäts-Hotspots in großen Tiefen für Taucher – zwischen 60 und 120 Meter – zu finden sind und ohne Zeitdruck erkundet werden sollten, hat Ballesta eine bislang

einzigartige Tauchmethode entwickelt: Die Kombination von Sättigungstauchen um in der Tiefe zu verweilen mit Rebreathern für zeitlich ausgedehnte Erkundungstauchgänge

in größerer Entfernung zur Tauchstation.

Lesen Sie den ganzen Artikel in

DIVEMASTER #102 (4/19)