Michael Meckmann – Portfolio

Michael Meckmann aus dem schönen Münsterland, erlernte vor genau 30 Jahren das Tauchen bei der DLRG.

Nach mehreren Jahren als Einsatztaucher absolvierte er beim Verband IANTD eine Ausbildung im Bereich technisches Tauchen zum Full Trimix Taucher und CCR Trimix Taucher sowie im Bereich Overhead zum Mine Diver und ist heute auch fast ausschließlich mit seinem Rebreather in dafür geeigneten Gewässern unterwegs.

Erst mit einem EWA-Marin Kunststoffbeutel und dann mit der bekannten analogen Kamera Nikonos V machte Michael in den 90er Jahren erste Erfahrungen in der Unterwasserfotografie. Heute fotografiert natürlich auch er fast ausschließlich digital mit Canon Kameras in den hochwertigen Nauticam Gehäusen…

