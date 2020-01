Moderne Tauchmedizin – Buch

MODERNE

TAUCHMEDIZIN

Handbuch für Tauchlehrer,

Taucher und Ärzte

Inzwischen liegt dieses 2007 erstmals

erschienene Handbuch in 3. vollständig

überarbeiteter und erweiteter, 925 Seiten

umfassender Auflage vor. Ein Buch also, das

man nicht von vorne bis hinten liest, sondern

von Fall zu Fall zur Hand nimmt. Hierbei

liefert es in 52 Kapiteln Informationen,

Hinweise und Antworten zu anstehenden

Fragen aus allen Bereichen des Tauchens, angefangen

von der Geschichte, den Techniken und selbstverständlich im Schwerpunkt zur

Tauchmedizin, Tauchtauglichkeit und zu Tauchererkrankungen sowie Tauchunfällen.

Aber auch anstehende rechtliche Themen haben ihren Raum bekommen. Wo erforderlich, findet man praktische Fallbeispiele, übersichtliche Tabellen, besondere Hinweise

oder Tipps und erläuternde Grafiken. Diese klare Gliederung, dazu ein mehrseitiges

Abkürzungsglossar am Buchanfang und ein ausführliches Sachregister machen dieses

Handbuch trotz seiner komplexen medizischen Inhalte auch für medizinische Laien

unter den Tauchern zu einer wertvollen Informationsquelle.

Ch. Klingmann, K. Tetzlaff, C.M.Muth Herausgeber:

Moderne Tauchmedizin, Handbuch für Tauchlehrer,

Taucher und Ärzte. Gentner Verlag Stuttgart 2019.

Hardcover, 925 Seiten, zahlreiche Illustrationen und

Abbildungen, 16,1 x 4,2 x 21,8 cm. Keine Fremdwerbung,

74,00€, ISBN: 978-3872477712