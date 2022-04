Mythos Titanik

MYTHOS TITANIC

DAS LEBEN AN BORD – DER UNTERGANG

– WAS VOM WRACK ÜBRIG IST

Um auf den letzten Untertitel einzugehen,

haben die Forscher festgestellt, dass sich das

Wrack der Titanic, 110 Jahre nach dem Untergang des Schiffes, aufgrund der Salzkorrosion und der Wirkung metallzerstörender Bakterien

im Zustand des Verfalls befindet. Es sind die

Aussagen von Beobachtern und Zeitzeugen,

die diesen National Geographic Band rund um

das Titanicdebakel vom Bau bis zur heutigen

Wracksituation so interessant machen. Hinzu

kommen die exzellent recherierten Fakten und

das umfassende Bildmaterial, das hier redaktionell

abgestimmt zusammen gestellt wurde. Man bekommt

zusätzlich umfassende Informationen zu den

eingesetzten Ortungs- und Dokumentationstechniken,

die dann endlich der langjährigen

Suche nach diesem berühmten Wrack

zum Erfolg verhalfen. Gleichzeitig verbirgt sich

hinter dieser Suche die Entwicklung der Technik

zur Eroberung der Tiefsee, welche Ortung

und Besuch des Wracks mit Ubooten erst möglich

machte. Nicht wenige der divemaster Leser

werden sich wie ich an die sensationelle Entdeckung

des Wracks durch Jean-Louis Michel und

Robert D. Ballard im Jahre 1985 und einige der

späteren Berichte und UW-Reportagen, beginnend

mit dem ersten Wrackbesuch Ballards mit

der Alvin erinnern. Auf einhundert Seiten ist

hier alles wichtige zum heutigen Stand der Titanicforschung

mit all seinen spannenden Einzelereignissen

zusammengetragen. Ein Muss für

jeden Titanic- und Wrackfan.

Susanne Schmidt-Wussow: Mythos Titanic: – Das

Leben an Bord – Der Untergang – Was vom Wrack

übrig ist. National Geographic Special Ausgabe:

NG Buchverlag GmbH 2021. Hardcover, 96 reich

bebilderte Seiten, 16,8 x1,4 x 23,8 cm. 17,99 Euro,

keine Fremdwerbung, ISBN 978-3866907980