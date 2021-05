Portfolio Blackwater – Tobias Friedrich

Schwarz wie die Nacht, das ist die Tiefsee – oder die offene See bei Nacht. In beiden Fällen kann man ganz erstaunliches Leben beobachten. Profifotograf Tobias Friedrich hat für divemaster das Leben im Dunkel erhellt.

TEXT: & FOTOS: TOBIAS FRIEDRICH

Seit ein paar Jahren erlebt die

Blackwater-Fotografie einen Aufschwung

unter den Unterwasserfotografen.

Gerade bei Fotowettbewerben

finden sich zum Teil mehrere Aufnahmen des

„Blackwater Divings“ unter den Siegerbildern.

Seltene Motive, wie der Wunderpus oder die

Papierboote, sind dabei besonders oft zu finden,

vor allem wenn sie in einer schönen Pose

oder bei einem bestimmten Verhalten fotografiert

werden – wie zum Beispiel bei den Papierbooten,

die sich ab und zu gerne auf Quallen

oder an Treibgut im Wasser festhalten. Dabei

ist das Blackwater-Tauchen nicht neu. Schon

vor mehreren Dekaden wurde ähnlich fotografiert

– Nachttauchgänge bei denen kein Riff zu

sehen ist. Über diesem mehrere hundert Meter

tiefen Grund kommen jede Nacht pelagische

Lebewesen oder Tiere im Larvenstadium an

die Oberfläche, um dort im nährstoffreichen

Wasser zu fressen. Die größte Tierwanderung

der Erde…

mehr in divemaster #108