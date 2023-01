Portfolio Marc Stickler

Marc Stickler, das bin ich. Ich würde sagen, dass ich kein klassischer Fotograf bin. Ich habe ein Biologiestudium absolviert und meine Leidenschaft für die Fotografie im Rahmen von Forschungsaufenthalten auf den Bahamas, in Uganda und Botswana entdeckt. Ich schätze die Natur und der Respekt vor anderem Leben hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ein Mensch, der das Leben in all seinen Farben, Formen und Facetten schätzt, der Wert auf Nachhaltigkeit legt und der mit Freude und Akribie an seinen Werken arbeitet…

