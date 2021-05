Praxistipps UW-Fotografie

Uli Kunz‘ Fotos sind bekannt, aus Film, Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Ab sofort verrät der Meeresbiologe und Forschungstaucher im divemaster seine Tricks. Unterstützt wird er dabei von »PanOceanPhoto«.

TEXT & FOTOS: ULI KUNZ

Heute klappt unter Wasser gar nichts. In 35 Meter Tiefe

habe ich bei der energischen Suche meines Motivs

durch unvorsichtige Bewegungen mit meinen Flossen

den feinen Schlick aufgewirbelt, der den Boden bedeckt,

mich mehrere Male im Kreis gedreht und dabei versucht, die Kamera

nicht gegen die im Sedimentnebel kaum zu erkennenden Felsblöcke

zu schmettern. Das Licht der Tauchlampe meines Tauchpartners ist

so hell, dass auf meiner Netzhaut nur noch blitzend-explodierende

Punkte erscheinen und ich kann froh sein, dass ich überhaupt noch weiß,

wo oben und unten ist. Dabei erschien der Plan doch so einfach:

Einen Geisterhai, auch Chimäre genannt, in der Nacht im Gegenlicht

zu fotografieren, sodass nur seine unverkennbare Silhouette sichtbar

wird. Aber, wie so häufig, lösen sich die besten Pläne von der Wasseroberfläche

durch unerwartet auftretende Schwierigkeiten beim Tauchgang

und mangelhafte Kooperation des tierischen Motivs schnell in

schlickigen Schlieren auf…

mehr in divemaster #108