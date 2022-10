Smart Watch GARMIN – Praxistest

Wie schon der Mk1, ist der G1 eine Smartwatch, die auch die Funktion eines Tauchcomputers beinhaltet – erstmals zu einem Preis deutlich unter der 1.000 Euro Marke!

AUSSERLICHKEITEN

Das Gehäuse ist aus einem faserverstärkten

Kunststoff (Polymer) gefertigt. Es macht einen

robusten Eindruck und sieht außerdem ziemlich

gut aus. Aufgrund seiner Größe ist der G1

auch über Wasser sehr angenehm zu tragen. Er

wiegt 66 Gramm, Der Durchmesser beträgt

45,5 Millimeter und die Dicke 15,2 Millimeter.

Das sind Werte einer „normalen“ Armbanduhr.

Der G1 hat einen Lithium-Ionen-Akku

an Bord. Dieser wird über USB-Anschluss

mit speziellem Adapter für den G1 (ist der

Lieferung beiliegt) geladen. Die Betriebsdauer

des Akkus wird vom Hersteller mit bis zu 25

Stunden im Tauchmodus angegeben. Bis zu

21 Tagen im Smartwatchmodus sind möglich,

im Energiesparmodus sogar bis zu 48 Tagen.

Die Angaben zum Tauchmodus passen im

Kaltwasser – im Gegensatz zu den Angaben

beim Mk2i – allerdings überhaupt nicht zu

unseren Erfahrungen. Nach maximal zehn

Stunden musste der G1 nachgeladen werden.

Als reinen Marketinggag sehen wir die „Solarladefunktion“

im zusätzlichen G1 Solar Model

Dies funktioniert zwar grundsätzlich. Allerdings

bedingt diese, dass das Gerät praktisch

in der prallen Sonne liegen muss, um nach

ein paar Stunden wenige Prozent Ladung gewonnen

zu haben. Das ist gerade für den Akku

nicht zu empfehlen, die Lebensdauer wird

durch zu viel Hitze deutlich reduziert. Und

auch für die sonstige Elektronik ist das Liegen

in der direkten Sonne nicht zu empfehlen. An

dieser Stelle kann also getrost zum 100 Euro

günstigeren Modell ohne Solarladefunktion

greifen.

mehr dazu in divemaster #114