Smartphones mit UW-Gehäuse

SMART UND LEICHT?

Die Bildqualität der aktuellen Smartphones ist so exzellent, dass

Kompaktkameras kaum noch Chancen haben mitzuhalten.

Gewicht und Handling von Smartphones inklusiv Unterwassergehäuse

liefern zusätzliche Argumente, sich mit der Smartphone UW-Fotografie zu

beschäftigen. Welche Vorteile, Möglichkeiten, aber auch Einschränkungen

sich für den ernsthaften Einsatz ergeben, haben Joachim Heil und

Reimund Hübner herausgefunden.

In vielen Bereichen des Lebens hat Corona zum Umdenken und Nachdenken

angeregt. Besonders zu spüren waren die Ereignisse für Reisende. Gepäckstücke

wurden nicht befördert und sind am Flughafen stehen geblieben. Glücklich der,

dem das verloren geglaubte nach Rückkehr vor die Haustür geliefert wurde. Schmerzlich

für den, der die Tauchausrüstung samt Unterwasser-Fotoausrüstung nicht am Urlaubsort

zur Verfügung hatte. Viele UW-Fotografen und Filmer versuchen daher wesentliche

Utensilien ins Handgepäck zu verstauen. Bei maximal möglichen fünf bis zehn Kilogramm

sind die Grenzen sehr schnell überschritten. Verzicht ist auch nicht immer die geeignete

Möglichkeit, zumal der moderne Mensch nicht mehr verzichten will. Wachstum ist in allen

Lebensbereichen angesagt und hat auch vor der Unterwasser-Fotografie nicht Halt gemacht…

mehr dazu in divemaster #115