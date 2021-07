Süsswasser – Erstaunliches und Wissenswertes

Um das Lebenselixier Wasser auf fremden Planeten zu finden, investieren

wir viele Milliarden Euro, denn wir wissen: Ohne Wasser kein Leben.

Auf unserem eigenen Planeten, der Erde, vergiften, ja vernichten wir

kurzfristiger geldwerter Vorteile wegen die wichtigste Grundlage für unser

Leben: Die Süßwasservorräte.

Chemisch ist das kleinste Wasserteilchen,

ein Wassermolekül, den Gesetzen des Atombaus folgend

einfach aufgebaut. Es besteht in gewinkelter Anordnung

aus zwei Wasserstoffteilchen

und einem Sauerstoffteilchen

dazwischen, formelmäßig kurz H2O. Die

gewinkelte Form bei der Anordnung H-O-H

ergibt intramolekular Ladungsschwerpunkte

von negativer Ladung am Sauerstoff und

positiver Ladung an den Wasserstoffen. An

dieses, als polar bezeichnete Molekül können

sich andere Wassermoleküle anlagern und je

nach Temperatur temporäre – im flüssigen

Zustand – oder dauerhafte Gitter im festen

Zustand, dem Eis bilden. Der Schmelzpunkt

des Wassers liegt unter Normalbedingungen

bei Null Grad Celsius, der Siedepunkt bei

100 Grad Celsius….

TEXT: DR. FRIEDRICH NAGLSCHMID

GRAFIKEN: STEPHANIE NAGLSCHMID

FOTOS: HERBERT FREI

mehr in divemaster Nr. 109