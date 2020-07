Tauchen im Gletscher

Je extremer die Bedingungen, desto höher die Ansprüche an Funktionalität und Zuverlässigkeit der Tauchausrüstung. Welchen Produkten Martin Aigner bei seinen teils extremen Projekten vertraut, erzählt er anhand einer Expedition im Auftrag von Red Bull TV.

Meine Projekte wähle ich stets mit Bedacht aus. Sie müssen mich als Taucher, Fotografen und Expeditionsteilnehmer in ihren Bann ziehen. Ich liebe diese Momente, wenn eine Aufgabe vollste Konzentration von meinem Team und mir verlangt und versuche, sie in aussagekräftigen Bildern für unser Publikum festzuhalten um ihm so die Möglichkeit

zu geben, hautnah mit dabei zu sein. Als ich das erste Mal vom Natureispalast

hoch oben am Zillertaler Gletscher mit seinem gefluteten Höhlensystem hörte, war es

sofort um mich geschehen und so gab ich sogleich meine Zusage, bei dem folgenden

Projekt die Bilder zu liefern.

Unsere Expedition soll einen ganz besonderen Weltrekord des „Iceman“ Christian Redl,

seines Zeichens Apnoist und mehrfacher Weltrekordhalter unter Eis in verschiedenen

Disziplinen, fotografisch und videografisch festhalten. Dieses einzigartige Ereignis einem

breiteren Publikum zugänglich zu machen ist mein Auftrag bei dem ganzen Unternehmen…

mehr in divemaster #105