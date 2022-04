KOSMOS

Schon in den vergangenen Jahren konnte

man ein verstärktes Interesse vieler Taucher

an heimischen Gewässern erkennen. Corona

bedingte Reisebeschränkungen und jetzt der

grausame Krieg in Osteuropa haben diese

Tendenz verstärkt, wenngleich man erkennen

muss, dass die erhöhten Ansprüche an Ausrüstung und Ausbildung, welche die kalten

Gewässer erfordern sicher auch die Zahl neuer

Taucher beschränkt.

Bei mehr als 3.000 Binnengewässern und den

Küstengebieten an Nord- und Ostsee ist es

schwer eine Auswahl für einen Tauchführer

mit begrenzter Seitenzahl zu treffen. Über 100

der bekanntesten Tauchgewässer, verteilt über

die ganze Republik haben Dietmar und Alena

Steinbach ausgewählt und mit Lage und Gewässerangaben

markiert.

Wegen der unterschiedlichsten Gemeingebrauch

von 16 Bundesländern und der von

den Gewässereigentümern vorgeschriebenen

Nutzungsregeln sind die Tauchregeln jeweils

auszugsweise mit aufgeführt. Die meist doppelseitigen

Beschreibungen der Destinationen

erfassen Parkmöglichkeiten, Einstieg ins Gewässer

und die Beschreibung eines charakteristischen

Tauchgangs. Kontaktadressen

und regionale Ausflugs- und Besichtigungsmöglichkeiten

runden die Kurzpräsentation

ab. Jeder der bebilderten Beschreibungen

ist ein Bewertungssystem mit jeweils bis zu

vier Punkten zur allgemeinen Qualität, zur

Schwierigkeit für Taucher, zu Fauna und Flora

und zur UW-Fotografie beigefügt. In einer

kurzen Einleitung in diesem Tauchführer

stimmen Dietmar und Alena Steinbach auf

die Besonderheiten des Tauchens in Binnengewässern

ein. Als Besonderheit muss auf die

begleitende App von KOSMOS PLUS verwiesen

werden, die noch zwei UW-Videos bietet.

In unserer schnelllebigen Zeit sollte man sich

aber auch hier vor jeder Reise informieren, ob

sich seit Drucklegung des Buches nicht schon

Veränderungen bei den angepeilten Gewässern

ergeben haben.

Dietmar und Alena Steinbach: Kosmos Tauchführer

Deutschland. Franck Kosmos Verlag Stuttgart, 2021.

Paperback. 252 Fotos, 240 Seiten, 13,3 x 1,6 x 19,3

cm. Keine Fremdwerbung, € 25,00

ISBN 978-3440171325