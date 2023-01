Tauchunfall in 90 m Tiefe

Im Jahr 2012 ereignete sich in der Nordsee ein schwerer Unfall während

des Einsatzes eines professionellen Sättigungstauchers in 90 Meter Tiefe.

Das dynamische Positionierungssystem des Taucherunterstützungsschiffs war abgestürzt

und das Schiff vom Einsatzort weg gedriftet, während sich der Versorgungsschlauch

eines Tauchers an einer Stahlplattform verfing und durchtrennt wurde. Nach 33 Minuten

wurde er in die Taucherglocke gerettet, ohne offensichtliche neurologische Schäden

aufzuweisen. Im Jahr 2019 wurde in den Medien und in einem späteren Dokumentarfilm

suggeriert, dass ein Wunder geschehen sei, um das Überleben des Tauchers zu ermöglichen, nachdem sein Atemgasvorrat auf nur fünf Minuten begrenzt war. Auf der Grundlage der vorhandenen Daten und von Telefongesprächen mit dem betroffenen Taucher (kurz Dc) wird in diesem Fallbericht versucht, zu rekonstruieren, wie Dc überleben konnte, nachdem er in 90 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund von Atemgas, Warmwasser, Licht und Kommunikation abgeschnitten war. Dc trug Bail-out-Heliox (86/14) in zwei Flaschen (2 x 12 l x 300 bar = 7.200 l) mit sich. Die Berechnung des über die Zeit variierenden Atemgasverbrauchs von Dc pro Minute ergab, dass sowohl die abnehmende Viskosität des Heliumgemisches als auch der druckbedingte Anstieg der Viskosität keine Atemgaslücke aufwiesen.

Aufgrund des beträchtlichen respiratorischen Wärmeverlustes wurde die Kerntemperatur

nach der Erholung in der Taucherglocke auf 28,8 Grad bis 27,2 Grad Celsius berechnet. In

Übereinstimmung mit der Literatur würden solche Werte mit Bewusstseinsstörungen bzw.

-verlust einhergehen. Die Verlegung von Dc auf der Bohrplattform mit Hilfe eines ferngesteuerten Fahrzeugs (ROV), der Transport des Opfers zur Taucherglocke und die anschließende Versorgung in der Überdruckkammer sind als vorbildlich anzusehen. Wir kommen zu dem Schluss, dass das gesunde Überleben von Dc auf der Grundlage rationaler Argumente und verfügbarer Literaturdaten kein Wunder ist, da es anhand zuverlässiger Daten überzeugend erklärt werden kann…

UNSER AUTORENTEAM

Dr. Sven Dreyer,

HBOT, Universitäts-Klinikum Düsseldorf

Prof. Dr. Andreas Deussen,

Physioloisches Institut, TU Dresden

Dr. Dietmar Berndt,

Tauchausrüstung-Unfall-Ermittlung

& Technik-Bewertung, Stutensee

Prof. Dr. Jochen D. Schipke,

FG Experimetelle Chirurgie,

Universitäts-Klinikum Düsseldorf

mehr dazu in divemaster #115