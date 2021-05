Tiefenzone Bodensee

Dem Bodensee auf den Grund gehen war die Aufgabe für die Scientific Diver

von aquatil – auf der Suche nach einer ungeliebten Muschel.

TEXT : DR. STEFFEN SCHOLZ

WISSENSCHAFTL. BETREUUNG: PROF. DR. FRANZ BRÜMMER

FOTOS: DERK REMMERS

Dunkelheit umgibt uns. Dunkelheit,

die durchdrungen wird von

der Tauchlampe meines Tauchpartners

und meiner, neben den

Displays der Tauchcomputer die einzige Lichtquelle

hier tief unten im Bodensee, unterhalb

der Steilwand, am langsam im flachen Winkel

auslaufenden, schlammbedeckten Seeboden

des Überlinger Sees.

Ein Tauchgang in etwas größere Tiefen ist heute

keine Besonderheit mehr, mit guter Ausbildung,

Standardisierung und guten Prozeduren,

mit moderner Ausrüstung wie Rebreathern

und sicheren Atemgasen. Auch im Kaltwasser

sind Tauchgänge in Tiefen größer als 90

Meter heute durchaus sicher und regelmäßig

durchführbar für Teams, die die notwendigen

Voraussetzungen mitbringen.

Wissenschaftler auf der anderen Seite haben

ein großes Interesse, gute Daten aus diesen sehr

schwer zu erreichenden Gewässerbereichen zu

erhalten, und damit liegt es nahe, dass entsprechend

trainierte Taucher ihre Tauchgänge auch…

mehr in divemaster #108