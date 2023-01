10 Top Seen im Osten Deutschland

Von Falk Wieland

Das Binnenland von Ostdeutschland, wie die fünf Neuen Bundesländer möglicherweise

dauerhaft heißen, ist unglaublich reich an Tauchgewässern. Die beiden nördlichen

Bundesländer sind geprägt von den Grundmoränen-, Endmoränen- und Sanderseen,

welche durch die letzten Eiszeiten auf dem platten Land ausgeschürft wurden.

Wir können in Mecklenburg-Vorpommern über 2.000 Binnenseen von über einem

Hektar Fläche erforschen, in Brandenburg sind es sogar über 3.000 Seen.

Hoch im Norden des Mecklenburgischen Binnenlandes fallen ganz besonders der

Schmale Luzin und der Carwitzer See ins Auge. Diese Gewässer-Typen „sehenswerter

Tauchseen“ befinden sich meist in oligotrophem (wie der Schmale Luzin) bis

mesotrophem Zustand (wie der Carwitzer See) und haben entsprechend sehr gute

bis gute Sicht. Mehr Nährstoffe im Wasser bedeuten ganz banal eine wenig verringerte

Transparenz, aber eine deutliche Zunahme der Wasserpflanzen- und Fischarten.

Wenn man es liebt, am Steilufer entlang zu tauchen und von unten in versunkene

Baumriesen voller Algenvorhänge, Moostierchen-Ranken und hellgrüne Süßwasserschwämme hinein zu sehen, ist man am Schmalen Luzin richtig. Hier im Naturpark werden die reihenweise ins Wasser gestürzten Buchen nicht entfernt und sind für „Allerwelts-Fischarten“ ebenso Verstecke und Standorte wie für große Hechte, Aale

und Welse. Es ist ein völlig unikaler Anblick, Welse zwischen hellgrünen Geweihschwämmen lauern zu sehen, während oben die lautlose Luzin-Seilfähre vorüber gleitet…

