UNTERWASSER-FOTOGRAFIE

Lichteinsatz und große Bildwinkel

Profitipps und Tutorials

Die Reihenfolge von Titel und Untertiteln umreißt bereits das Konzept, das dieses „Howto-

do-book“ verfolgt. Es beschränkt sich auf wesentliche Elemente der Unterwasserfotografie: Auf den Einsatz von natürlichem und Kunstlicht und auf die großen Bildwinkel zur Erfassung ganzer Landschaften oder bei kurzer Aufnahmedistanz

auch von spannenden Details der Tier- und Pflanzenwelt. Wie in jedem Fotobuch erforderlich, werden Kameras, Objektive, Gerätschaften und ihr Einsatz als Referenzbeispiele gewählt. Doch es geht in diesem Buch, unabhängig von Marken und speziellen Modelle, um das Grundsätzliche bei dieser Art von Fotografie.

Die Autoren beschreiben allgemein die Vor- und Nachteile der Kameratypen, der Objektive und der Unterwasserblitzgeräte. Mit vielseitigem Bildmaterial belegt werden Praxistipps vermittelt, bei deren Anwendung man seine eigene Fotografie nachhaltig verbessert. Hilfreich sind hier vor allem die Bildvorstellungen und -beprechungen

im Tutorial mit allen für diese Aufnahmen relevanten Informationen. Hier kann

man den Fotografen Herbert Frei und Gunter Daniel bei der Arbeit förmlich über die Schulter schauen. Ob praktische Einstellungstipps für Systemkameras oder kompakte, verständliche Angaben zu Messwerten von Farbtemperatur und Helligkeit, den Autoren ist es gelungen eine praxisorientiertes Themenbuch zu schaffen. Anfänger werden von der ersten Unterwassseraufnahme an begleitend zum besseren Bild geführt.

Fortgeschrittene Fotografen finden Anregungen zur Weiterentwicklung der eigenen Bildqualität.

(Dr.F. Naglschmid)

Herbert Frei & Gunter Daniel: Unterwasser-Fotografie.

Lichteinsatz und große Bildwinkel. Profi-Tipps

und Tutorials. Verlag Stephanie Naglschmid, Stuttgart

2020. Softcover, 228 Seiten, durchgängig 4-farbig

illustriert, 16,6 x 1,3 x 24cm. 24,90 Euro, mehrere

Seiten Branchenwerbung, ISBN: 978-3895949173