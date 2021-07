WAS LEBT?

DIE GRUNDFRAGE DER BIOLOGIE

Wir steigen als Taucher und Schnorchler in Flüsse,

Seen und Meere um dort je nach Gewässer die

faszinierenden Formen des Lebens von den farbenprächtigen

Korallen über Muscheln, Schnecken

und Fische bis zu den riesigen Walen zu beobachten.

Doch die Begeisterung lässt in einer vom

Plankton getrübten Suppe schnell nach, und das

nicht nur bei UW-Fotografen und UW-Filmern.

Nachdenklich machen uns Hinweise auf Bakterien

in einem Gewässer und seit Corona sind auch

Viren stärker ins Bewusstsein gerückt. Krankheitserreger,

so der meisten erster Gedanke und der kann durchaus berechtigt

sein. Aber die Wahrheit ist eben auch hier wesentlich vielfältiger.

Vom positiven Wirken der Bakterien im lebensnotwendigen

Darmbiom und der schützenden Bakterienhülle

als Hautbiom haben viele inzwischen wenigstens

gehört. Dass aber auch Viren, Viroide und

Prionen hier entscheidend mitspielen ist selbst der

Wissenschaft erst seit Kürzerem bekannt. Dabei ist

das, was wir bislang als Biosphäre bezeichnen nur

ein Bruchteil dessen, was die Virosphäre an Masse,

Verbreitung und Einfluss auf unserem Globus zu

bieten hat. Jeder Milliliter Wasser, der uns beim

Tauchen umspült, enthält unendlich mehr Viren

und Bakterien als wir in unserem gesamten Blickfeld

an sichtbarem Leben erfassen können.

Da Viroide und Prionen oft nur Makromoleküle sind,

stellt sich sofort die Frage, ob das noch lebend oder

doch nur nicht lebende Materie ist.

Aleksandar Jancjic, Jahrgang 1992, der an der

Technischen Universität München sowohl Ökologie

als auch Astrophysik studierte, hat sein

Sachbuch dieser grundlegenden Frage unseres

Seins gewidmet. Ein nicht gerade einfaches Unterfangen

bei mehr als derzeit bekannten über 120

Erklärungsversuchen für das Wesen des Lebens.

In drei Kapiteln umreißt der Autor das Thema. Im

ersten stellt er das Streben nach Vereinheitlichungen

in der Naturwissenschaft dar und bezieht sich

auf physikalische Vorbilder für die Beschreibung

des Lebens. Zum besseren Verständnis werden

hier auch die Wege des Erkenntnisgewinns von

Newton bis Einstein aufgezeigt, immer auf der

Suche nach vereinheitlichter Theorie. Im zweiten

Kapitel steht die Beschreibung der äußeren

Merkmale des Lebens in der klassischen Biologie

im Mittelpunkt. Keines dieser Merkmale reicht

alleine aus, um Leben zu definieren. So ist Fortpflanzung

ein Kennzeichen des Lebens, wenn man

dies aber im Moment nicht tut, ist man dennoch

lebendig. Auch Wachstum ist ein solches Merkmal.

Aber auch Kristalle wachsen ohne lebendig zu

sein. Erst vereinheitlichende Hypothesen unter

Einbeziehung der Chemie und Physik können die

Lösung bringen. Diesem inneren Verständnis des

Lebens aus der Physik heraus ist das dritte Kapitel

gewidmet. Dass in dieser Betrachtung am Ende

Künstliche Intelligenz und Maschinen einbezogen

sind, ist besonders spannend. Der Autor betont

zwar, dieses Buch für Laien geschrieben zu haben,

sein Lektüre erfordert dennoch ein hohes Maß an

naturwissenschaftlichen Kenntnissen. Es macht

außerdem am gewählten Beispiel Leben und Nicht

Leben deutlich, wie schnell durch Vereinfachungen

etwas falsch werden kann. Die Gefahren durch

Vereinfachung zu Fehlbeurteilungen zu kommen

zeigt sich in allen aktuellen Gesellschaftsfragen.

Aleksandar Jancjic: Was lebt? Die Grundfrage der

Biologie. Springer Verlag Berlin 2021. Taschenbuch,

151 Seiten, 12.6 x 1.2 x 20.3 cm. 20.00 Euro, keine

Fremdwerbung ISBN-13:978-3662623725