Aufbruch in neue Dimensionen – Mikroskopieren

Für die einen sind es lästige Schwebeteilchen und Trübungen, die nur die Klarheit ihrer UW-Aufnahmen stören. Für die Anderen verbirgt sich in diesen Erscheinungen

das Fundament des Lebens. Dr. Friedrich Naglschmid möchte mit diesem divemaster Beitrag die Fotografen in neue Dimensionen locken.

DER AUSGANGSPUNKT

Natürlich lieben auch wir sie,

die glasklaren, brillanten Unterwasser-

Aufnahmen und würden für Großformate

in Büchern, in Kalendern und auch

im divemaster nie andere Vorlagen wählen.

Aber diese Aufnahmen haben oft nichts

mit der Wirklichkeit zu tun, sondern sind

vom Fotografen nach besten Wissen und

Gewissen im Photoshop auf glasklar und

farbenprächtig getrimmt. Hier ist nicht die

eventuell erforderliche technische Nachbearbeitung

gemeint, die “Blitzer” entfernt,

Kontraste und Schärfen korrigiert. Hier geht

es um die Entfernung der planktonischen

Trübung in einer Aufnahme.

DAS WALHAIBEISPIEL

Aufgefallen ist mir dies bei den vielen brillanten

Walhai-Aufnahmen, die uns in der

Redaktion auf den Bildschirm kommen. Die

gigantischen Tiere, die immer noch bis 18 Meter

lang werden können, pro laufendem

Meter etwa eine Tonne wiegen und täglich

etwa zwei Prozent ihres Körpergewichts an

planktonischer Nahrung brauchen, würden

in den im Photoshop glasklar herausgearbeiteten

Gewässern glatt verhungern.

Um keine falschen Diskussionen aufkommen

zu lassen, ich möchte auch weiter Bilder

dieser herausgearbeiteten Klarheit und

Leuchtkraft sehen und auch veröffentlichen.

Aber ich möchte gerne, dass das planktonische

Umfeld als Grundlage der Nahrungskette

auch bei Tauchern mehr Beachtung

findet. Damit würde viel für das Verständnis

der ökologischen Zusammenhänge in den

Meeren und Binnengewässern gewonnen.

ALTE DIMENSIONEN

Bislang hat die Unterwasser-Fotografie und

auch die UW-Videografie, soweit es die

jeweiligen Aufnahmeorte zuließen, bereits

enorme Dimensionen erfasst. Das Spektrum…

