Messe boot 2020 – Düsseldorf

Ganz neu treffen sich 2020 diesmal in Halle 11 und in Halle 12 die Tauchsportfans und informieren sich über beliebte und exotische Tauchsportdestinationen von der Arktis bis in die Antarktis. Von Ägypten bis Zypern sind alle Staaten vertreten, die Tauchdestinationen anzubieten haben, natürlich auch wieder die Tauchbasen mitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit den Schwerpunkten Infotainment und Schnuppertauchen, Ausrüstungen und Fachverbände für alle werben die Hallen 11 und 12. Fachbeiträge und kurzweilige Workshops von Apnoe bis Tektauchen bestimmen die Bühne der Pixelworld, die zudem mit dem Schwerpunkt digitale Medien in Halle 11 das Fachpublikum anzieht.

DIVEMASTER am Stand bei Verlag S.Naglschmid: Halle 11K20

Hier in Halle 11 direkt – am Übergang zur Halle 12 (Schnuppertauchbecken) – am Stand 11 K20 finden Sie auch in diesem Jahr den Verlag Stephanie Naglschmid mit dem DIVEMASTER-Treffpunkt zum Gedankenaustausch mit Autoren und Fotografen, mit Apnoisten und Rebreathertauchern zu Signierstunden oder einfach zum Klönen oder Schmökern. Natürlich ist die Redaktion während der gesamten Messedauer für Sie da. Wen alles und vor allem wann Sie Ihre gewünschten Gesprächspartner bei uns am Stand antreffen können erfahren Sie rechtzeitig hier:

Gründe auf die boot zu kommen gibt es wie immer viele: Persönliche Gespräche sind für

die meisten Besucher im Vordergrund, direkt nachfragen, Ausrüstungen mit allen Sinnen

wahrnehmen zu können, sich Tipps und Anregungen bei Spezialisten zu holen, oder einfach gut zuzuhören und kritisch die Angebote vor Ort zu vergleichen bis zu den verschiedensten „Play Now!“- Angeboten versprechen einen informativen und erlebnisreichen Messebesuch.

Öffnungszeiten und Preise: www.boot.de