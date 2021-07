CRAZY HORSE –

LAUNISCHE FAULPELZE, GEFRÄSSIGE TÄNZER

UND SCHWANGERE MÄNNCHEN:

DIE SCHILLERNDE WELT DER SEEPFERDCHEN.

In der Besprechung dieses Sachbuches über Seepferdchen

kann man im Stil genauso weitermachen

wie der Titel und seine Erklärung im Untertitel

vermitteln. Denn Till Hein ist es gelungen

diese einzigartige Fischgruppe amüsant, vielseitig,

faktenorientiert und dennoch äußerst spannend

zu beschreiben. Nein, beschreiben allein wird der

von Geschichten durchwobenen Faktensammlung

nicht gerecht. In 18 launig gefassten Kapiteln

von der „Seepferdchenflüsterin“, über „Wir Gen

anders“, „Wieviel PS hatte Poseidons Kutsche?“,

„Faul jagt gut“ bis „Wann ist ein Mann ein Mann?“

und „Zugpferde“ durchstreift der Autor alles,

was es an Wissenswertem und Spannendem, an

Erstaunlichem und Bewunderswertem gibt. Man

spürt in jedem Satz die Begeisterung für diese

seltsame Tiergruppe, ohne dass dabei die Klarheit

der Aussage verloren geht. Till Hein schlendert

durch die Evolution der Seepferdchen, setzt sich

mit dem Streit der Fachleute um die systematische

Einordnung auseinander, beschreibt die Verhaltensweisen

in den verschiedensten Lebenslagen

von der Geburt über die Jagd bis zu den Balztänzen

und den Brutritualen. Selbstverständlich

findet auch die besondere Stellung der Männchen

beim Brutvorgang die erforderliche Würdigung

in allen Details. Aber bei all diesen erstaunlichen

biologischen Besonderheiten lässt Till Hein auch

die Gefährdung der Seepferdchen nicht außer

Acht. Sei es durch die Chinesische Küche, die

Chinesische Medizin, den Hunger der Souvenirjäger

nach getrockneten Seepferdchen oder seien es

die akuten Gefährdungen durch den Verlust vieler

Lebensräume. Skurrile Bestimmungen, die eine

Einfuhr von vier getrockneten Seepferdchen als

persönlichen Bedarf erlauben, lassen einem dabei

beim Schutz gefährdeter Arten nur ungläubig den

Kopf schütteln.

Eine kurze Literaturliste und ein sechsseitiges

Sachregister am Ende des Buches erinnern daran,

dass es sich um ein brillant gemachtes Sachbuch

handelt.

Bei UW-Fotografen und -Videasten sind Seepferdchen,

allen voran die bestens getarnten, winzigen

Pygmäenseepferdchen beliebte Motive. Dass in

diesem Buch nicht ein Bild eines Seepferdchens ist

und man dies bei der Lektüre auch nicht vermisst,

spricht zusätzlich für die Erzählkunst des Autors.

Wer aber schnorchelt und taucht, unter Wasser

fotografiert oder filmt, sollte dieses Buch gelesen

haben, genauso wie all diejenigen, die sich für das

Leben auf unserem Planeten in all seiner erhaltenswerten

Vielfalt interessieren.

Till Hein: Crazy Horse – Launische Faulpelze, gefräßige

Tänzer und schwangere Männchen Die

schillernde Welt der Seepferdchen. Mare Verlag

Hamburg 1. Auflage 2021. Hardcover, Schutzumschlag,

240 Seiten, 14.6 x 2.9 x 21.4 cm. Keine

Fremdwerbung, € 22,– ISBN 978-3866486430