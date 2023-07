DAS RÄTSEL DER ORCAS

Wie Orcas sich das Meer zurückholen.

Warum sie Boote angreifen.

Hat man die ersten Seiten dieses Buches

gelesen, ist man fest davon überzeugt

einen Science Fiction in bester Hollywoodqualität begonnen zu haben. Doch dieser Eindruck ist falsch! Es sind Tatsachenberichte, Schilderungen von Skippern und Augenzeugen, die diese Hollywoodszenen live erlebt haben. Aktive,

gezielte Angriffe von Orcas auf größere

und kleinere Boote. Dabei folgen die

Orcas immer einem bestimmten Angriffsmuster, zerstören das Ruder,

machen das Boot erst manövrierunfähig um es dann zum Teil sogar

durch Rammen leck zu schlagen und zum Sinken zu bringen. Thomas

Käsbohrer hat dieses Buch in drei Hauptteile aufgeteilt. Im Ersten lässt

er in vier Kapiteln Betroffene ihre Erlebnisse, aber auch die Gefühle

und die Begleitumstände bei den Angriffen schildern. Auch im zweiten

Teil dominieren die aktiven Erlebnisfälle, allerdings sind bereits marine

Umstände, lokale Besonderheiten und Ursachenvermutungen einbezogen.

Im dritten Teil äußern Fachleute von Artenschützern über Meeresbiologen

bis zu Tiertrainern ihre Hypothesen über die Ursachen für

dieses Verhalten der Orcas. Es ist verständlich, dass die Umstände dazu

verleiten diese Ereignisse mit menschlichen Begriffen wie Rache, „zum

Feind erklären“ oder „bewusste Rückeroberung der Meere“ zu unterfüttern.

Mir haben diese vermenschlichenden Argumentationen weniger

zugesagt. Es sei aber hervorgehoben, dass der Autor hier nur die Diskussionen

in den Medien widerspiegelt. Da nahezu alle Aussagen und

Analysen mit Fallbeispielen veranschaulicht werden, ist das Buch aber

spannend bis in den letzten Satz. Vielleicht oder gerade weil es noch

keine konkreten Antworten auf viele der gestellten Fragen und aufgeworfenen

Hypothesen zu diesem Verhalten der Orca in unterschiedlichen

Meeresbereichen geben kann. Wer sich allerdings auf See, selbst

mit zwanzig Meter und kleineren Jachten begibt, der sollte sich vorher

nicht nur die Empfehlungen der Küstenwachen holen, sondern auch

dieses Buch gelesen haben um die Gefahr des Augenblicks im Erstfall

überhaupt zu erkennen und die richtigen meist überlebenswichtigen

Rettungsmaßnahmen einzuleiten.

Thomas Käsbohrer: Das Rätsel der Orcas – Wie Orcas sich das Meer zurückholen.

Warum sie boote angreifen. Millemari Iffeldorf 2022. Broschiert, Sachbuch, 210

Seiten, 13,6 x 1,5 x 20,5 cm. € 24,95 – ISBN 978-3967060621