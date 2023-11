Wenn sich die Leidenschaften für die Vulkaneifel, für die UW-Fotografie und das Mermaiding treffen, kann Märchenhaftes entstehen. In diesem Fall ein kleines Märchen,

das hoffentlich in wirksame Wahrheit umgesetzt wird: denn es geht um den Schutz und die Sauberkeit der Eifelmaare. Doch ich will dieses Märchen hier nicht nacherzählen.

Lesen Sie es selbst und handeln Sie im Sinne der Maarjungfrau.

Denn manche Märchen sind dann am besten, wenn sie in ihren Absichten wahr werden. Dabei ist es egal,ob man noch im Märchenalter ist oder glaubt darüber hinaus zu sein.

Claudia Weber-Gebert, Daniela Rodler: Der Angler und die Maarjungfrau. Weber-

Gebert Verlag 2023 Broschure 64 Seiten, 14,8 x 0,4 x 21,0 cm. durchgehend farbige

Abb., € 5,00 Zwei Seiten Sponsorenlogos.

Bezug https://design-buero.org/Unterwasser-Fotografie/