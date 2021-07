DER TOD TAUCHT MIT

EIN EXTREMTAUCHER ERZÄHLT VON DER

FASZINATION UND DEN GEFAHREN DER TIEFE

Das Wichtigste, das man sich vergegenwärtigen muss

bevor man dieses Buch zu lesen beginnt, ist der Hinweis

auf dem Cover. „Ein Extremtaucher erzählt von

der Faszination und den Gefahren der Tiefe.“ In zwei

Gruppen würde ich die Leser einteilen. In eine Gruppe,

die aus den Anfangsjahren der Sporttaucherei

kommt, wo das Ausrüstungsangebot, das medizinische

Wissen und damit die Gefahrenbewertung

noch anders war, als sie heute ist. Und in eine zweite

Gruppe jüngerer Taucher, die nach den Gesichtspunkten

eines modernen Tauchsports ausgerüstet

und ausgebildet sind. Extrem und keinesfalls zur

Nachahmung zu empfehlen sind die autodidaktischen

Einstiegsjahre Achims in die Welt unter Wasser.

Nachvollziehbar ist seine Begeisterung, befremdlich

aus heutiger Sicht manchmal sein Fanatismus. Aber,

und hier muss man ihm gerecht werden, er gibt in

allen Geschichten klar zu erkennen, dass es oft eher

Glück als Können war, das ihn vor Schlimmerem

bewahrt hat. Hierin verbergen sich auch die beiden

Stränge, die sich durch das Buch ziehen. Zum einen

die 50 kurzweiligen taucherischen Geschichten, zum

anderen die eingestreuten Tipps und Überlebensregeln

und die ausdauernde Beharrlichkeit seine Ziele

zu verfolgen. Am Ende führt diese Kombination auch

zu grandiosen Leistungen, wie der taucherischen

Durchquerung des Ärmelkanals, von der man gerne

noch viel mehr Details erfahren hätte. Sie führt zu

Wrack- und Höhlentauchgeschichten und zu Entdeckungen.

Wer gehofft hat, etwas über bunte Korallenriffe,

Haie und Wale zu lesen, wird dies in diesem

Buch vergeblich suchen. Statt dessen sind es Ratten,

Abwasserkanäle, Geisterschiffe und in Schrauben verfangene

Netze. Während ich diese Buchbesprechung

schreibe, ruft Achim Schlöffel übers Internet zu einer

Crowd Funding Aktion auf. Er hat ausführlich über

ein Wrack im Mittelmeer recherchiert und möchte

seine Entdeckung mit Hilfe seiner Fangemeinde

zum krönenden Abschluss bringen. Es wird sich als

weitere spannende Geschichte ins Leben von Joachim

Schlöffel einordnen, aus dem er mit Hilfe von Moritz

Stranghöner spannend und aufschlussreich erzählt

hat. Als Leser zur ersten Gruppe gehörend, war es in

vielem eine taucherische Replik, wenngleich es bei

mir weniger abenteuerlich ablief und sich mehr in

den sonnigen Gefilden der Riffe mit ihren biologischen

Schätzen abgespielt hat.

In diesem Buch sollen und dürfen die kritischen

Anmerkungen eines im Verlaufe seines Taucherlebens

hervorragend ausgebildeten Tauchers und

Tauchausbilders nicht unerwähnt bleiben. Sie

betreffen unseren Umgang mit unserer Umwelt im

Allgemeinen und im Tauchen im Speziellen. Klar

spricht sich Achim Schlöffel gegen die immer stärkere

Kommerzialisierung des Tauchsports und die damit

verbundenen Minderungen der Ausbildungsqualität

zum Schaden der Taucher und der Umwelt aus. Mit

seinem eigenen Verband „Inner Space Explorers“ will

er diesen Entwicklungen entgegen wirken getrau seinem

Lebensmotto: Tauchen – Entdecken – Überleben.

Achim Schlöffel mit Moritz Stranghöner: Der Tod

taucht mit – Ein Extremtaucher erzählt von der

Faszination und den Gefahren der Tiefe. Edel Books

Hamburg; 1. Edition 2021. Paperback. 206 Seiten,

13.4 x 2.7 x 20.8 cm. Keine Fremdwerbung, € 18,95

ISBN 978-3841907349