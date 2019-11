DIE GEZEITENTAUCHER – Wracktauchen in der Nordsee

Der Untertitel dieses Buches verleitet dazu

erst einmal Kapitel 3 aufzuschlagen und

nachzusehen welche Wracks in diesem Buch

vorgestellt werden. Jetzt sind für den einen

Wracks nur Schrotthaufen unter Wasser,

für den anderen aber verborgene Zeitkapseln,

deren Geschichte und Schicksal es zu

ergründen und zu erforschen gilt. Die Gezeitentaucher gehören erfreulicherweise zu den Letzteren. Und darum sollte man das Buch

doch von vorne zu lesen beginnen. In kurz

gehaltenen Biografien präsentieren sich Oliver

Hirsch, Dr. Dirk Terbeek, Holger Buss,

Wilfried de Jonge, Ulrich Hofmann, Dirk

Heinemann, Thorsten Bakker und Thorsten Lex als das Team der Gezeitentaucher. Wer

selber taucht, wird seinen eigenen Weg in manchen biografischen Details zum Beispiel

der Ausbildung, der klassischen Reiseziele und im Zusammenspiel eines Tauchclubs

wieder finden. Vor allem aber wird er von der motivierenden Begeisterung und der

Zähigkeit erfasst, die dieses Team zusammengeführt und zu diesem außergewöhnlichen

Tauchabenteuer „Wracktauchen in der Nordsee“ gebracht hat. Obwohl sich alles

über viele Jahre erstreckte, sind es die Tauchsaisons der Jahre 2014 bis 2017, die den Kern

der Arbeiten umfassen. Von rechtlichen bis zu Ausrüstungsfragen, vom Einsatzschiff bis

zu den lokalen Gezeitenbedingungen mussten alle im Detail geklärt und aufeinander

abgestimmt werden. Das Ergebnis sind die Geschichten, Schicksale, Dokumentationen

und aktuelle, mit aussagekräftigen Bildern belegte Wrackbeschreibungen der Berta

Kienass, der Änne Ursula, des Arbeitsbootes MS Zander, des Vorpostenbootes 810, des

Minensuchbootes M 307, der Katherina Dorothea Fritzen, des Wracks X / SS Elsa.

Ein empfehlenswertes Buch nicht nur für Taucher, sondern auch für Schiffshistoriker,

UW-Archäologen und TEC-Taucher.

Oliver Hirsch, Dr. Dirk Terbeek, Holger Buss: Die

Gezeitentaucher – Gezeitentaucherverlag 2018.

Hardcover, 182 Seiten, vielseitiges Bild- und Dokumentationsmaterial,

24,0 x 1,5 x 28,0 cm.

39,95 Euro, ISBN: 978-3000587733