Dive Award 2024 – The winners are

Am Freitag, 26. Januar, wurde der 2. Dive Award der boot Düsseldorf mit großer Beteiligung der Tauchcommunity in den Kategorien INNOVATION, CLIMATE, DESTINATION, PRODUCT und PERSONALITY in der Halle 12 verliehen. Mit Spannung wurde die Auszeichnung der Gewinner erwartet, denn in jeder Kategorie waren hochkarätige Ideengeber der Tauchszene am Start. Hauptsponsor des Preises ist das Tauchparadies Curaçao. Durch den Abend führte das bewährte Moderatorenteam Anna von Boetticher und Jan Schulte.

Foto: Messe Düsseldorf

BU: Gruppenbild mit den Gewinnern des Dive Awards der boot 2024: (v.l.n.r.: Team Bergwerktauchen Nuttlar (Kategorie DESTINATION) mit Laudator Alexander Kassler, Enos System (Kategorie PRODUCT) mit Laudator Armin Süß, Deutsche Stiftung Meeresschutz (Kategorie CLIMATE) Laudator Herbert Gfrörer, Dr. Christine Figgener (Kategorie PERSONALITY), Divevolk (Kategorie INNOVATION) mit Laudatorin Nina Zschiesche, Petros Michelidakis, Director boot Düsseldorf.

Mit den Stimmen der Jury, bestehend aus den Chefredakteurinnen und -redakteuren Alexander Kassler (TAUCHEN), Dr. Friedrich Naglschmid (Divemaster), Nina Zschiesche (wetnotes), Armin Süß und Herbert Gfrörer (taucher.net) und Dietmar Fuchs (VDSTsporttaucher) sowie den Tauchfans im Public Voting wurden folgende zukunftsweisende Ideen und Entwicklungen ausgewählt:

INNOVATION: die patentierte Divevolk Unterwasser-Touchscreenmembran ermöglicht den Zugriff auf mobile intelligente Endgeräte. Für Sporttaucher kann das Smartphone zur Aufnahme von Fotos und Videos, zur Kommunikation, zum Absetzen eines Notrufs oder zur Positionsbestimmung an der Meeresoberfläche verwendet werden. Beim technischen oder wissenschaftlichen Tauchen ermöglicht die Touchscreen-Membran eine nie dagewesene Nutzung aller Apps, so dass die Identifizierung von Unterwasserfischen oder andere wissenschaftliche Arbeiten auch im Wasser durchgeführt werden können. Der Gewinner wird das Preisgeld an eine Meeresschutzorganisation spenden.

CLIMATE: Beim Projekt der Deutschen Stiftung Meeresschutz geht es um den Erhalt und die Renaturierung von Seegraswiesen im Mittelmeer: ein Citizen-Science-Projekt, in das Tauchzentren, Forschungsstationen, Touristen und Einheimische eingebunden sind. Bei dem Projekt „Die Meeresgärtner“ geht es um die Schaffung wirkungsvoller mariner CO2-Senken sowie den Erhalt und die Wiederherstellung der Biodiversität im Mittelmeer. Project Manaia schult Tauchschulen darin, Seegräser der Art Posidonia oceanica anzupflanzen und zeigt, wie Samen und ausgerissene Pflanzen wiedereingesetzt werden können. Die so geschulten Tauchzentren bilden das Meeresgärtner-Netzwerk Citizen Science: Einheimische und Touristen können bei den Meeresgärtner-Stationen Seegrasfunde zur späteren Renaturierung abgeben. Die Stiftung wird das Preisgeld in ein WetLab (Aquarium, eDNA-Analysen) nebst Kühlfach zur Lagerung von Seegrassamen und Seegraspflanzen an Bord des Expeditionsschiffes SY Waya Waya investieren.

DESTINATION: Das Bergwerk Nuttlar ist seit 1986 auf einer Strecke von 12 km geflutet. Die gesamte Hardware aus Bergwerkzeiten (unter anderem Loren und Hämmer) ist noch vorhanden. Das Bergwerk ist für alle Taucher geeignet. Als einzige Location in Europa haben Sporttaucher die Möglichkeit, im Anfangsbereich zu tauchen und zu erkunden, ob eine weitere Ausbildung in diesem Bereich für sie in Frage kommt. Es gibt keine offizielle Location in Europa, die Sporttauchern ein solches Erlebnis bietet. Technische Taucher können Guidances entlang der Cave 1 Strecke buchen. Cave/Mine Diver können autonom tauchen. Aufgrund der geringen Tiefe ist das Bergwerk besonders für die Ausbildung geeignet. Taucher kommen mittlerweile aus der ganzen Welt! Ihr Preisgeld werden sie nutzen, um das Projekt Bergwerktauchen Nuttlar weiter auszubauen und es für Taucher noch attraktiver zu machen.

PRODUCT: ENOS ist ein weltweit einmaliges System, das Taucher direkt und schnell rettet, ohne lange suchen zu müssen. Seit dem Launch 2004 auf der boot Düsseldorf hat das System alle Taucher binnen weniger Minuten gerettet. Es ist immer noch einmalig, kein anderes System ist autark: Ohne Funkzeugnis, aufwändige Rettungskette und Gebühren und ohne weitere Technik. Es kann sogar auf Schlauchbooten eingesetzt werden. ENOS besteht aus dem Empfänger an Bord und Sendern, die die Taucher mitnehmen. Dieser wird im Notfall an der Wasseroberfläche eingeschaltet. Er sendet einen ersten Alarm und die GPS-Position der Taucher direkt an das Boot. Aus den eigenen GPS-Daten und denen der Taucher ermittelt der Empfänger nun Richtung und Entfernung zum Taucher, was er in einer deutlichen Grafik anzeigt. Der Schlüssel für die gezielte und schnelle ENOS-Rettung! Das Preisgeld geht an das Baltic Sea Nature and Heritage Project (www.bsnhpa.org).

PERSONALITY: Vom tiefblauen Ozean bis zur Plastikverschmutzung: Dr. Christine Figgener ist eine der engagiertesten Meeresbiologinnen, die sich leidenschaftlich für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzt. Ihr Durchbruch kam 2015, als ein Video von ihr, in dem sie einen Plastikstrohhalm aus der Nase einer Schildkröte entfernte, viral ging. Mit diesem Momentum nutzt sie die Anziehungskraft dieser charismatischen Tiere, um weltweit auf den Zustand der Meere aufmerksam zu machen. Als Autorin, Wissenschaftskommunikatorin und Leiterin einer NGO in Costa Rica verbindet sie Forschung mit Herzensangelegenheiten. Mit Vorträgen von Schulen bis zu Universitäten inspiriert sie Menschen, sich in Meeresschildkröten zu verlieben und sie in ihrer Schutzmission zu unterstützen. Das Preisgeld steckt sie in ein Citizen Science Projekt, das die Liebe zu den Meeresschildkröten stärken soll: eine Online-Foto-ID-Datenbank für Meeresschildkröten, die bei Tauchgängen angetroffen werden.

boot Director Petros Michelidakis dankte Jury und Fans im Public Voting für die gute Auswahl der Preisträger: „Unsere Gewinner sind ein Spiegelbild der innovativen Tauchszene. Hier steht die Welt nicht still, sondern ist ständig in Bewegung, um den Meeresschutz weiter zu befeuern. Tauchsportlern ist eine intakte Umwelt immens wichtig und der Schutz aller Gewässer ist quasi ihre DNA. Ich freue mich sehr, dass wir diese zukunftsorientierte Community in den Hallen 11, 12 und 13 an Bord der boot haben.“

Pressemeldung der Boot Düsseldorf

Die Redaktion divemaster gratuliert den Gewinners herzlich!!