DIVE KALENDER 2024

Ein Wandkalender muss mehr als nur Tag und Monat anzeigen können.

Seine Motive müssen kuratiert zum Monat passen und sie dürfen in dieser

Zeit ihren Reiz nicht verlieren, Dieser großformatige Traditionskalender

besticht mit seiner Motivauswahl durch die Riffwelten unserer Ozeane. In

ausgezeichneter Papier-, Druck- und Bindungsqualität wird er Sie durch das

Jahr 2024 begleiten. Dr. Friedrich Naglschmid hat zu jedem Kalenderbild

einen kurzen informativen Beitrag verfasst und die abgebildeten Arten bestimmt.

So sind Sie bestens über die präsentierten Aufnahmen informiert,

auch, wenn Sie auf Ihren DIVE-Kalender angesprochen werden.

DIVE 2024: Delius Klasing Verlag, Bielefeld. 13 Kalenderblätter, zzgl. Cover, Bildbeiträge,

Format 46,3 x 1,1 x 56,1 cm, Spiralbindung, € 29,90 – ISBN 978-3-667-126122