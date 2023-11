DUMM WIE EIN FISCH?

Die überraschende Intelligenz unter Wasser

Schlägt man das Buch auf, so stößt man nach einem Geleitwort, dem Vorwort und einer Danksagung des Autors auf ein fast vierseitiges Inhaltsverzeichnis.

Ein kurzer Blick lässt sofort die Inhaltsschwerpunkte des 226 Seiten umfassenden Sachbuchs zuzüglich seines zwanzigseitigen Vorspanns erkennen.

Gegliedert in sieben Kapitel umfasst Kapitel 3 mit 100 Seiten „Die Sinneswelt der Fische“, Kapitel 4 „Das zentrale Nervensystem der Fische“, mit knapp 20

Seiten. Kapitel 5 mit einer knapp zehnseitige Abhandlung zum „Verhalten“ führt zu Kapitel 6 mit etwa 55 Seiten über „Kognitive Fähigkeiten der Fische“.

Den Abschluss bildet Kapitel 7, das sich auf über 20 Seiten mit der

„Bedrohung der Fischfauna“ beschäftigt. Ich habe dies deshalb hervorgehoben,

weil es mit allen differenzierenden Unterkapiteln eine umfassende

Orientierung für den Leser bietet. Wissenschaftliche Erkenntnisse verdoppeln

sich heute in ungewohnter Schnelligkeit und so kann auch dieses Buch

nur eine zeitgemäße Aktualität bieten. Doch dem Autor Horst Bleckmann

ist mehr gelungen. Während bei vielen klassischen Sachbüchern nicht selten

die Formulierung „wie der geneigte Leser erkennen kann“, auf das Nichtgeschriebene

zwischen den Zeilen verwiesen wird, steht es bei Bleckmann

schwarz auf weiß. Wie kam man zu den Erkenntnissen? Wo sind die Verknüpfungen,

wo die Forschungsschwerpunkte? Literaturangaben, Grafiken und Informationskästen runden das Informationsangebot ab. Die Grundlage für diese Übersichtlichkeit liegt aber auch in der im Buch angewandten Definition der im Untertitel angesprochenen Intelligenz. Es geht nicht um akademische IQ-Diskussionen sondern um Intelligenz im Sinne einer allgemeinen Problemlösungsfähigkeit. Dies alles zusammen ergibt ein empfehlenswertes Sachbuch, nach dessen Lektüre man bei den nächsten Tauchgängen

den Fischen mit anderen Einstellungen begegnen wird.

Ich möchte noch anfügen, dass ich die Hardcover-Ausgabe als Besprechungsgrundlage

gewählt habe. Selbstverständlich gibt es dieses Buch auch als E-Book. Ich möchte aber die Haptik eines Buches nicht missen, Randnotizen machen können, ein Buch in meine Bibliothek stellen und nach Jahren wieder zur Hand nehmen können.

Horst Bleckmann: Dumm wie ein Fisch? Die überraschende Intelligenz unter Wasser.

Springer Sachbuch 1. Auflage 2023. Hardcover, 250 Seiten, 16,0 x 1,8 x 23,9 cm.

zahlreiche farb. Abb., Grafiken und Tabellen, 11 Infoboxen. € 29,99 – ISBN 978-3-

662-64580-2 Keine Fremdwerbung.