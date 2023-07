ENTDECKE DIE ROCHEN

Für uns Taucher gehören Rochenbegegnungen immer zu den Highlights

eines Tauchgangs. Und ehrlich, je größer desto faszinierender.

Umso verwunderlicher ist es, dass es Kinderbücher über diese außergewöhnlichen Meerestiere im Vergleich zu Publikationen über Wale, Delfine, Haie oder gar die ausgestorbenen Sauriere nur wenige

in einzelnen Buchreihen gibt. Zwar auch in einer Reihe „Entdecke die Reihe mit der Eule“ aber ausschließlich den Rochen gewidmet

ist dieses Kinderbuch von Ralf P. Sonntag: 64 großformatige Seiten Rochenwissen, mit einzigartigen Bildern, Fakten und Sachwissen in begreifbaren Textblöcken, eingestreuten, grafisch hervorgehobenen Definitionen von Fachbegriffen präsentieren die Besonderheiten dieser Tiere. Ralf Sonntag, Meeresbiologe, Taucher und Artenschutz-Experte versteht es, den Bogen der Informationen von der Evolution bis zu den heutigen Gefährdungspotenzialen zu spannen und am Ende seine kleinen Leser für die Rochen und ihren Schutz zu begeistern. Doch halt, auch wer dem Kindesalter entwachsen ist, wird seine Freude beim Durchblättern haben. Und spätestens beim Versuch das doppelseitige

Quiz über Rochenwissen am Ende des Buches zu lösen, werden viele erkennen, dass man nicht nur die Bilder genießen, sondern auch die Texte lesen sollte. Die Antworten für die offenen Fragen selbst im Buch zu finden ist nicht nur sinnvoller, sondern macht auch mehr Spaß, als schnell auf die Antworten auf der letzten Seite zu schauen.

Die sollten nur als letzte Kontrolle dienen. Ich bin fest davon überzeugt, dass,

wen immer Xabi, die schlaue Eule, die Protagonistin der Reihe, auf diese abenteuerliche

Entdeckungsreise der Welt der Rochen geführt hat, mindestens drei Dinge will: Erstens die Rochen, ob klein oder groß wie die Mantas selbst erleben will. Zweitens, nicht nur Rochen sondern die Meere und seine Bewohner schützen will. Und Drittens wissbegieriger

seiner Umwelt und deren Bewohner begegnen wird. Mehr kann ein Kinderbuch nicht erreichen und darum möchte ich es nicht nur tauchenden Eltern für ihre Kinder empfehlen.

Ralf P. Sonntag: Entdecke die Rochen. Natur und Tier Verlag, 2023 Münster. Hardcover

20,85 x 1,0 x 28,2 cm, 64 Seiten durchgängig farbig, € 26,90

– ISBN 978-3-86659-508-8 Keine Fremdwerbung