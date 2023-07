Es sieht auf den ersten Blick aus

wie ein Lehrbuch. Großformatig,

reich illustriert mit Fotos,

Grafiken, Tabellen, Diagrammen

und Schaubildern. Und es

ist wichtig sofort festgehalten

zu werden: Es ist wissenschaftlich,

aber kein Lehrbuch im klassischen Sinn, in dem nur Fakten aneinander

gereiht sind, aus denen sich der Leser seinen eigenen Reim machen

muss. Dr. Manfred Klinkhardt hat den richtigen Fakten weitere, nicht

einschränkende, sondern das Lesen erleichternde Aspekte zugeordnet.

Erkennbar wird dies schon in der Einteilung in die 23 Kapitel und deren

Überschriften. „Am Anfang war der Fisch“, „Der Mensch „entdeckt“ den

Fisch“, „Haut: Grenze und Verbindung zur Umwelt“ oder „Nervensystem:

Kommandozentrale des Fischlebens“, sind nur einige Beispiele, wie man sie

in einem klassischen Lehrbuch nicht finden würde. Sie deuten aber schon

an, was sich im Text in angenehmer Weise fortsetzt. Jedes Kapitel ist wie

ein in sich geschlossener kurzweiliger Vortrag. Der Autor nimmt seine Leserschaft

mit in die wissenschaftlichen Erkenntnisse, zeichnet die Überlegungen

und Wege auf, die zu ihnen geführt haben. Wesentlich ist ihm

dabei auch immer der Bezug zur beobachtbaren Wirklichkeit in der Natur.

Jedes Kapitel hat zudem einen „Wissen kompakt“ Kasten mit hervorgehobenen

Themen wie: „Artmerkmal Flossenstrahlen“; „Grunzen, Krächzen,

Schnarchen – Lauterzeugung mit Muskelkraft“ oder „Elektrische Störenfriede“.

Wer mit dem Thema Fische schon vertrauter ist, wird sich in seinem

Wissen bestätigt fühlen und sicherlich weiterführende Anregungen finden.

Ein Literaturnachweis und ein ausführliches Sachregister runden die wissenschaftliche

Gesamtgestaltung des Buches ab. Ein interessantes und empfehlenswertes

Buch, das in seiner Kombinationsfülle modernen medialen

Anforderungen entspricht.

Dr. Manfred Klinkhardt: Fische – Anatomie – Physiologie – Lebensweise. Schweizerbart‘

sche Verlagsbuchhandlung Stuttgart, 1. Auflage 2023. Hardcover,

384 Seiten, 28,0 x 2,2 x 21,6 cm. 364 farb. Abb., Grafiken und Tabellen, 51 Infoboxen

“Wissen kompakt“. € 54,90 – ISBN 978-3-510-65543-4