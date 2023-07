Ein kleines Sammelsurium der Biodiversität

eines einzigartigen Tauchgebietes

Einem Gebiet, fast so groß wie die halbe USA, die Inselwelten der Philippinen

und Indonesiens umfassend, ist dieses Buch gewidmet. Genauer

seiner einzigartigen Biodiversität. Denn dieses Gebiet des Korallendreiecks

gilt als eines der artenreichsten aller Meere. Bei mehr als 3.000 hier

beobachteten Fischarten, etwa 600 Korallenarten wird der Untertitel

sofort einsichtig. Als kleines Sammelsurium bezeichnet Barney Seier

daher bescheiden sein ausführlich erläutertes Bildmaterial zu diesem

einzigartigen Meeresgebiet. Großformatig im Stil eines klassischen coffee table books präsentiert der Autor das Meeresleben im Korallendreieck. Ganz auf schwarzem Grund, deshalb Bilder und grün gehaltene, gut lesbare textliche Erläuterungen.

Kleiner Wermutstropfen, dass gelegentlich die weiße Fadenbindung dieses Hardcoverbooks die schwarze Eleganz im Bund beim Aufschlagen durchbricht.

Doch zurück zum Wesentlichen.

Trotz der vielfältigen Artenzahl ist es kein Bestimmungsbuch. Gewicht

und Volumen würden jedes Fluggepäck überlasten. Es ist ein

informatives Genussbuch, das von den Schwämmen bis zum fast 200 seitigen Schwerpunkt der Fische, in systematischer Ordnung die Biologie der präsentierten Arten erzählt. Zu jeder vorgestellten Art weiß Barney Seier Biologisches oder Anekdotisches

zu berichten. So gerüstet lassen sich Arten finden und auf Grund

eingestreuter Beobachtungstipps auch besser fotografieren oder filmen.

Ob vor oder nach einer Reise in das Korallendreieck oder auch nur um

der Fantasie und dem Interesse an Meeresbiologie genüge zu tun, dieses

Buch verlangt und liefert Zeit der Entspannung und dazu noch mehr

Wissen über die Welt unter Wasser und ihrer Bewohner. Ein Geschenk,

das man sich und Naturliebhabern machen sollte. Und mit Sicherheit

eine bibliophile Rarität, denn es ist ein Privatdruck des Autors.

Seier Barney: Korallendreieck – Ein Sammelsurium der Biodiversität eines einzigartigenTauchgebietes.

Privatdruck Barney Seier 2022. Hardcover,

300 Seiten, 30,4 x 2,2 x 20,5 cm. durchgehend farbige Abb., € 55,00 innerhalb

Deutschland – Bezug: info@tauchschule-barney.de