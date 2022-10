Lake Trekking Tour Bodensee 2022 – Nik Linder

Einmal rund um den Bodensee, knapp 200 Kilometer schwimmen, schnorcheln, tauchen – ein Abenteuer, das sich Vorzeige-Apnoist Nick Linder so gelegt hat, dass er zum Beginn der InterDive in Friedrichshafen auftaucht. divemaster hat ihn von der Planung bis zur Durchführung begleitet.

“Ich möchte der erste Mensch sein, der den Bodensee schwimmend umrundet, na ja so gut wie. Ich möchte das Ganze in einer besonderen Art des Reisens – dem Seatrekking machen und möglichst Klimaneutral.“

divemaster hat Nik Linder bei den Vorbereitungen begleitet und natürlich auch seine große Bodenseetour verfolgt.

IDEE UND PLANUNG

Ich stehe in der Mitte des Bodensees, um

mich herum nur Wasser und nun weiß ich,

warum der See in meiner schwäbischen

Heimat auch als Meer – „Schwäbisches Meer“

– bezeichnet wird. Natürlich ist der See nicht

nur in Baden-Württemberg beheimatet, aber

zumindest die längste Küstenlinie verbindet

den See mit diesem Bundesland. Drei

Länder teilen sich den exklusiven Zugang zu

einem der bekanntesten Seen zumindest für

uns Deutsche: Die Schweiz, Österreich und

Deutschland.

Warum, ich mitten im See stehe? Weil ich

auf der Fähre von Friedrichshafen nach

Romanshorn bin. Möglichst klimaneutral

wollte ich reisen und bin mit dem Zug von

Freiburg nach Friedrichshafen gefahren. Von

dort ging es auf die Fähre, einmal über den

See. Der Startpunkt für mein großes Projekt

war mehr oder weniger willkürlich gewählt.

Wer einmal um den See schwimmen möchte,

der muss irgendwo anfangen. Die Anfrage

am 24.09.2022 auf der InterDive einen Award

entgegen zu nehmen ist ein Zwischenziel,

von dem aus ich in Tagesetappen zurückgerechnet

habe, um so meinen Startpunkt zu

finden. Mein Starttermin war der 12.09.2022,

die Sommerferien sind auch in den Bundesländern

Baden-Württemberg und Bayern

vorbei und so sollte auf dem See hoffentlich

weniger los sein, vor allem weniger Bootsbetrieb,

vor dem ich schon immer ziemlich

Respekt habe…

mehr dazu in divemaster #114