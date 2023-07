MEINE REISE MIT DEN MEERESSCHILDKRÖTEN

Wie ich als Meeresbiologin für unsere Ozeane Kämpfe Als die Autorin 1983 geboren wurde, lief in Deutschland gerade die große Kampagne „Rettet die Meeresschildkröten“. Gestartet nach aufrüttelnden Erlebnissen bei einem Tauchurlaub auf Bali und im Schwerpunkt dann auch getragen von engagierten Tauchern. Christine Figgener ist die neue Generation von Arten- und Meeresschützern. Als promovierte Meeresbiologin ist sie mit den neuesten Forschungsmethoden von der DNA Analyse bis zur globalen Satellitenüberwachung vertraut. Im steten Austausch mit Fachkollegen und das Internet und die medialen Möglichkeiten nützend, werden Beruf und Schutzengagement erfolgreich verbunden. Und so ist ihr Buch eine spannende Mischung aus einer Artenbiografie der Meeresschildkröten, ein Einblick in die Meeresforschung und eine Anleitung für NGOs und Helfer im Kampf zum Schutz einzelner Individuen bei der Nesterbetreuung. Ihre oft abenteuerlichen Erlebnisgeschichten sind dennoch Anleitungen zu wissenschaftlichem Arbeiten. Dabei verliert sie nie das Große und Ganze wie zum Beispiel die Plastikproblematik aus den Augen. Wer sich für modernen Artenund Biotopschutz interessiert, muss dieses Buch lesen. Wer es gelesen hat, wird sich engagieren wollen.

This entry was posted in Buch-Tipps . Bookmark the permalink